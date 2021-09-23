Чт, 23.09.2021
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Левитс звонил депутатам партии "Развитие/За", чтобы те дали его советнице должность судьи

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Латвийское телевидение, пересказывая эти разговоры, сообщает, что президент Эгил Левитс фактически распорядился избрать Ирену Куцину судьей Конституционного суда. В противном случае он стал бы критиковать министров и правление "Развитие/За". Сам Эгилс Левитс не согласен с подобной трактовкой телефонных разговоров.

Депутат Инесе Войка согласна с тем, что при выдвижении Ирены Куциной не были соблюдены принципы надлежащего управления. Левитс из США звонил депутату "Развитие/За" Вите Анде Терауде. Несколько источников в LTV указали, что Левитс потребовал от депутатов обеспечить поддержку фракции кандидатуре Куциной. В противном случае он бы стал критиковать министров и правление "Развитие/За!", что могло привести даже к падению правительства.

Сами депутаты сказанное Левитсом перед камерой прокомментировать отказались. Эгилс Левитс, с другой стороны, считает инцидент недоразумением и объясняет, что его целью было обеспечить высокое качество состава Конституционного суда (Конституционного суда).

"Я рассказала фракции его мнение, как он просил меня сделать. Фракция обсудила вопрос, но не передумала. По-прежнему существуют опасения по поводу того, как Кабинет министров принял решение",

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- сказала Вита Терауда.

На вопрос, считает ли она действия президента правильными, депутат ответила:

"Я не буду комментировать содержание разговора. У президента твердое мнение, и он его озвучил, да".

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Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)


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