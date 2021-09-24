Правительство обсудило бюджет 2022 года: для приоритетных мер дополнительно выделено 696,8 млн евро

"Бюджет разработан не на основе прогнозов налоговых поступлений, а в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии на основе прогнозов среднего роста в течение 10 лет", - сказал министр.

Рейрс подчеркнул, что для общих приоритетов - здравоохранения, образования и безопасности - предусмотрено дополнительно 220 млн евро.

Из 270 млн евро инвестиций 35% или 100 млн евро предназначены для развития инфраструктуры самоуправлений, в том числе 30% этих средств будут доступны в форме грантов.

Дополнительные средства предусмотрены для обеспечения национальной безопасности, выполнения ранее принятых решений и обязательств, приоритетных мер в здравоохранении, образовании, системе внутренних дел и др.

Цель госбюджета в 2022 году - содействовать дальнейшему росту экономики, повышению благосостояния населения и развитию отдельных отраслей.

Финансирование для продолжения начатых в этом году мероприятий в 2022 году составит 45,8 млн евро. Дополнительно правительство постановило выделить на приоритеты в 2022 году еще 220,1 млн евро, в том числе для повышения зарплат медиков - 40,6 млн евро, педагогов - 15,2 млн евро, работников системы внутренних дел - 20,7 млн евро.

Значительное дополнительное финансирование предусмотрено для здравоохранения, в том числе 30 млн для лечения онкологических больных и 4,6 млн - для паллиативной помощи.

Для развития науки и финансирования фундаментальных и прикладных исследований в бюджете следующего года будет предусмотрено дополнительно 10,6 млн евро, а для фонда поддержки средств массовой информации - 2,6 млн евро.

Одним из главных приоритетов правительства в налоговой сфере в 2022 году будет снижение налогового бремени на рабочую силу.

В результате налоговых изменений в 2021 году было смягчено налоговое бремя для людей с низким уровнем доходов.

В следующем году эта работа будет продолжена - необходимо продолжить повышение необлагаемого минимума, в том числе для пенсионеров. Для этих мер в следующем году запланировано 93,8 млн евро с учетом того, что необлагаемый минимум с 1 января составит 350 евро, а с 1 июля - 500 евро в месяц.

Для приоритетов отраслей в бюджете следующего года дополнительно предусмотрено 100,2 млн евро, для независимых органов - 10,1 млн евро, приоритетных мероприятий, связанных с национальной безопасностью - 5,3 млн евро, для общих мероприятий - 4,4 млн евро.

Для приоритетных мероприятий Минблага в следующем году дополнительно планируется выделить 25 млн евро, Министерства культуры - 23,7 млн евро, Минздрава - свыше 12 млн евро, Минэкономики - 7,5 млн евро, Минюста - свыше 5 млн евро, Минземледелия - свыше 4,9 млн евро, Минфина - 4,7 млн евро, Министерства внутренних дел - свыше 3 млн евро, Министерства внутренних дел - около 3 млн евро, Минсообщения - 0,3 млн евро.

Дополнительные средства в размере 1,1 млн евро предусмотрены также для Фонда общественной интеграции, 3,5 млн евро - для демографических мер.

Дополнительно к средствам на новые политические приоритеты в размере почти 311 млн евро запланированы средства для инвестиционных проектов и мер по преодолению кризиса из-за Covid-19.

270 млн евро планируется вложить в различные проекты, в том числе 57,7 млн евро будет выделено на перестройку и обновление региональных автодорог, 50 млн евро - для инфраструктуры сельскохозяйственных отраслей, 100 млн евро - для проектов самоуправлений.

Предусмотрено также внедрение финансовых инструментов для кредитования предприятий в связи с кризисом из-за Covid-19 в размере 41 млн евро.

Дефицит бюджета в следующем году планируется в размере 3,8% от ВВП

Дефицит бюджета в следующем году планируется в размере 3,8% от внутреннего валового продукта (ВВП), сообщил в пятницу на пресс-конференции после внеочередного заседания правительства министр финансов Янис Рейрс.

Государственный долг в следующем году запланирован в размере 50,9% от ВВП.

Рейрс подчеркнул, что при разработке бюджета соблюдены все рекомендации Европейской комиссии о допустимом увеличении основных бюджетных расходов и допустимом размере инвестиций для уменьшения последствий пандемии Covid-19.