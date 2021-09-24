Пресс-конференция ⟩ Правительство обсудило бюджет 2022 года; известно, на что он будет ориентирован больше всего

В пресс-конференции принимают участие: премьер-министр Кришьянис Кариньш;

министр финансов Янис Рейрс.

Бюджет будущего года сбалансирован и ориентирован на развитие, такое мнение высказал премьер-министр Кришьянис Кариньш (JV) на внеочередном заседании правительства в пятницу.

По словам политика, в этом году, как и каждый год, бюджет является самым важным решением календарного года правительства, поскольку он указывает и гарантирует ресурсы, необходимые для достижения установленных приоритетов политики.

"Я чувствую, что то, к чему мы пришли, действительно сбалансировано и абсолютно ориентировано на развитие, и мне очень радостно", - сказал премьер.

Рейрс: в бюджете будущего года не нужна будет ни консолидация, ни повышение налогов

Подготовленный проект государственного бюджета на 2022 год обеспечивает финансовую стабильность, и в следующем году не потребуется ни консолидации бюджета, ни повышения налогов, заявил министр финансов Янис Рейрс на заседании правительства в пятницу.

Министр подчеркнул, что это сбалансированный бюджет, который обеспечивает средства как для благосостояния населения, так и для экономического развития страны, чтобы приблизить Латвию к уровню благосостояния стран Северной Европы.

"Это также финансово ответственный бюджет, который закладывает основу для будущего развития и позволяет избежать перерасхода средств", - сказал Рейрс.

Министр добавил, что финансовое положение государства в настоящее время стабильное и бюджет на 2022 год обеспечит стабильность и в будущем.

Заседание началось в 13 часов, и на нем министр финансов Янис Рейрс подробно рассказал о конкретных цифрах.

Как сообщил в четверг журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш, четыре коалиционные партии вместе с группой "Стабильность" депутата Атиса Закатистова достигли политического соглашения по госбюджету на 2022 год.

Он указал, что в бюджете следующего года очень важно будет способствовать экономическому росту, благосостоянию населения, а также развитию определенных отраслей.

Премьер добавил, что в следующем году ожидается рост заработной платы в секторах здравоохранения, образования и внутренних дел. Также значительно увеличится финансирование научных исследований, а доступ к услугам в области здравоохранения, включая онкологию, будет значительно расширен.

При этом коалиция договорилась о снижении налоговой нагрузки на рабочую силу. Этот шаг направлен на людей с низкими зарплатами - с 1 января необлагаемый минимум будет увеличен до 350 евро, а с 1 июля - до 500 евро.