Правительство планирует обсудить бюджет 2022 года

Заседание начнется в 13 часов, и на нем министр финансов Янис Рейрс подробно расскажет о конкретных цифрах.

Как сообщил в четверг журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш, четыре коалиционные партии вместе с группой "Стабильность" депутата Атиса Закатистова достигли политического соглашения по госбюджету на 2022 год.

Он указал, что в бюджете следующего года очень важно будет способствовать экономическому росту, благосостоянию населения, а также развитию определенных отраслей.

Премьер добавил, что в следующем году ожидается рост заработной платы в секторах здравоохранения, образования и внутренних дел. Также значительно увеличится финансирование научных исследований, а доступ к услугам в области здравоохранения, включая онкологию, будет значительно расширен.

При этом коалиция договорилась о снижении налоговой нагрузки на рабочую силу. Этот шаг направлен на людей с низкими зарплатами - с 1 января необлагаемый минимум будет увеличен до 350 евро, а с 1 июля - до 500 евро.