Правительство планирует обсудить бюджет 2022 года
Сегодня, 24 сентября, состоится заседание правительства по рассмотрению проекта государственного бюджета на 2022 год.
Сегодня, 24 сентября, состоится заседание правительства по рассмотрению проекта государственного бюджета на 2022 год.
Заседание начнется в 13 часов, и на нем министр финансов Янис Рейрс подробно расскажет о конкретных цифрах.
Как сообщил в четверг журналистам премьер-министр Кришьянис Кариньш, четыре коалиционные партии вместе с группой "Стабильность" депутата Атиса Закатистова достигли политического соглашения по госбюджету на 2022 год.
Он указал, что в бюджете следующего года очень важно будет способствовать экономическому росту, благосостоянию населения, а также развитию определенных отраслей.
Премьер добавил, что в следующем году ожидается рост заработной платы в секторах здравоохранения, образования и внутренних дел. Также значительно увеличится финансирование научных исследований, а доступ к услугам в области здравоохранения, включая онкологию, будет значительно расширен.
При этом коалиция договорилась о снижении налоговой нагрузки на рабочую силу. Этот шаг направлен на людей с низкими зарплатами - с 1 января необлагаемый минимум будет увеличен до 350 евро, а с 1 июля - до 500 евро.
Также планируются крупные инвестиции для поддержки больших компаний. Очень значительные инвестиции ожидаются в региональное развитие, в том числе дороги и муниципальную инфраструктуру.