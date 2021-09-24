Эпидемиолог: За три недели количество госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличится вдвое

Он указал, что часть заболевших отправится в больницы. Таким образом, ожидается, что количество госпитализированных пациентов с Covid-19 удвоится за три недели до 80 стационарных пациентов в день.
Для больниц это станет проблемой, поскольку койки для пациентов с Covid-19 не пустуют. Их нужно будет освободить за счет других услуг. Перевощиков прогнозировал, что 15 октября количество больных Covid-19 в больницах достигнет 700 человек.
Эпидемиолог подчеркнул, что дальнейшие долгосрочные прогнозы пока будет делать неверно, так как существует слишком много факторов, которые могут повлиять на ситуацию, например, ограничения и увеличение числа вакцинированных.
Перевощиков указал на высокую заболеваемость в других странах Европы, где не было серьезных ограничений, но количество заболевших все же снизилось, не вызвав кризиса в системе здравоохранения. Причиной тому было большее количество вакцинированных, особенно в группах риска. В связи с вакцинацией части общества эффект заметен и в больницах Латвии - в прошлом году количество стационарных пациентов было выше на том же уровне заболеваемости, что и 1 декабря.