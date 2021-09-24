Эпидемиолог: За три недели количество госпитализированных пациентов с Covid-19 увеличится вдвое

Он указал, что часть заболевших отправится в больницы. Таким образом, ожидается, что количество госпитализированных пациентов с Covid-19 удвоится за три недели до 80 стационарных пациентов в день.

Для больниц это станет проблемой, поскольку койки для пациентов с Covid-19 не пустуют. Их нужно будет освободить за счет других услуг. Перевощиков прогнозировал, что 15 октября количество больных Covid-19 в больницах достигнет 700 человек.

Эпидемиолог подчеркнул, что дальнейшие долгосрочные прогнозы пока будет делать неверно, так как существует слишком много факторов, которые могут повлиять на ситуацию, например, ограничения и увеличение числа вакцинированных.