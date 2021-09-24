Пт, 24.09.2021
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Фото ⟩ В США мужчина устроил стрельбу в супермаркете: один человек застрелен, 12 раненых

ФОТО: Brad Vest/Getty Images/AFP

В американском штате Теннесси, недалеко от Мемфиса, в четверг, 23 сентября, в супермаркете произошла стрельба, в ходе которой мужчина застрелил одного человека и ранил 12, а затем стрельнул в себя, сообщила полиция.

Инцидент произошел в продуктовом магазине Kroger в Коллиервилле, примерно в 40 км к востоку от Мемфиса.

В ходе стрельбы, был убит один человек, а стрелок скончался от "огнестрельного ранения, нанесенного самому себе", сообщил журналистам начальник полиции в Коллиервилле Дейл Лейн.

Он сказал, что у некоторых пострадавших были "очень серьезные травмы", и предупредил, что число погибших может возрасти.

По словам Лейна, спецназ SWAT и другие силы направились к супермаркету и обошли его, чтобы помочь сотрудникам и покупателям эвакуироваться из здания. Он сказал, что полиция в магазине "нашла людей, прячущихся в холодильниках и закрытых офисах".

Лейн не сказал, был ли стрелок сотрудником Kroger, но добавил, что стрельба расследуется Федеральным бюро расследований (ФБР) и другими агентствами.

Начальник полиции назвал насилие с применением огнестрельного оружия "самым ужасным событием в истории Колльервилля", но отметил, что никаких доказательств терроризма не было.

Полиция пока не опознала нападающего и не сообщила его мотивов.

Пресс-секретарь Kroger Тереза ​​Дикерсон сообщила, что магазин в Коллиервилле будет закрыт до дальнейшего объявления.

Галерея: Стрельба в магазине Kroger в Коллиервилле


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