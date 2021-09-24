Инфектолог: Зима в Латвии будет очень грустной

"Нынешняя зима в Латвии будет очень грустной", - говорит Думпис, прогнозируя развитие болезни.

Объясняя, почему охват вакцинацией против Covid-19 так низок, специалист заявляет:

"Нет единства и здравого смысла в обществе".

В интервью программе ЛТВ Rīta panorāma он рассказал, что, например, недавно в общественном транспорте заметил несколько человек без масок, которые не понесли наказания.

На вопрос, считает ли он, что людей следует более активно или сурово наказывать за несоблюдение ограничений, Думпис ответил, что не может об этом судить, но очевидно, что несоблюдение ограничений в настоящее время является большой проблемой в Латвии.

"Мы ясно видим, что в других странах ограничения соблюдаются, а в Латвии нет, и, на мой взгляд, не было никаких попыток как-то контролировать эти ограничения", - отметил инфекционист.