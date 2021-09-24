Выявлено 710 новых случаев Covid-19 и 6 смертей. Умер пациент младше 30

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет.

один человек - в возрасте от 20 до 29 лет,

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

570 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 140 - привитыми от Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 359,2 370,9 до случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7000 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии был сделано 25 682 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.