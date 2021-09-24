Пт, 24.09.2021
Пять суток беспомощности - не знаешь, куда деваться, потому что каждый день один и тот же текст: состояние тяжелое, но стабильное мать 19-летней девушки, умершей от ковида
мать 19-летней девушки, умершей от ковида

Выявлено 710 новых случаев Covid-19 и 6 смертей. Умер пациент младше 30

Иллюстративное фото. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 710 новых случаев Covid-19, поступила информация о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет.

  • один человек - в возрасте от 20 до 29 лет,
  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 60 до 69 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет,
  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет,

570 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 140 - привитыми от Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 359,2 370,9 до случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7000 случаев заболевания коронавирусом.

Вчера в Латвии был сделано 25 682 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 153 403 человек, 2675 заразившихся коронавирусом скончались.


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