Выявлено 710 новых случаев Covid-19 и 6 смертей. Умер пациент младше 30
За минувшие сутки в Латвии выявлено 710 новых случаев Covid-19, поступила информация о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 710 новых случаев Covid-19, поступила информация о шести смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные категории от 20 до 89 лет.
570 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 140 - привитыми от Covid-19.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 359,2 370,9 до случая на 100 000 населения. За последние 14 дней в стране выявлено более 7000 случаев заболевания коронавирусом.
Вчера в Латвии был сделано 25 682 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,8%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 153 403 человек, 2675 заразившихся коронавирусом скончались.