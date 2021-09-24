Пт, 24.09.2021
Пять суток беспомощности - не знаешь, куда деваться, потому что каждый день один и тот же текст: состояние тяжелое, но стабильное мать 19-летней девушки, умершей от ковида
мать 19-летней девушки, умершей от ковида
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Видео ⟩ Затлерс: Ограничения для непривитых не разделяют общество

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Ограничения в связи с Covid-19 для непривитых - не является разделением людей, высказал свою точку зрения бывший президент страны Валдис Затлерс на TV3. Он считает, что правительство не должно бояться вводить такие ограничения.

Затлерс убежден, что политики не разделили людей, люди сами разделили друг друга.

Затлерс считает, что общество разделяет не власть, а само общество.

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Затлерс думает, что вопрос вакцинации на выборах в Сейм через год перестанет интересовать людей и на этом уже нельзя будет наращивать свой политический капитал.

Видео: Валдис Затлерс дает интервью программе TV3 900 sekundes на латышском языке

Как уже сообщалось, правящая коалиция в настоящее время рассматривает более широкие ограничения для непривитых людей от Covid-19, чтобы ограничить быстрое распространение инфекции в стране, при этом несколько оппозиционных сил обвиняют правительство в разделении людей.


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