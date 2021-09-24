Видео ⟩ Затлерс: Ограничения для непривитых не разделяют общество

Затлерс убежден, что политики не разделили людей, люди сами разделили друг друга.
Затлерс считает, что общество разделяет не власть, а само общество.
Затлерс думает, что вопрос вакцинации на выборах в Сейм через год перестанет интересовать людей и на этом уже нельзя будет наращивать свой политический капитал.
Видео: Валдис Затлерс дает интервью программе TV3 900 sekundes на латышском языке
Как уже сообщалось, правящая коалиция в настоящее время рассматривает более широкие ограничения для непривитых людей от Covid-19, чтобы ограничить быстрое распространение инфекции в стране, при этом несколько оппозиционных сил обвиняют правительство в разделении людей.