Пт, 24.09.2021
Ты уедешь на катафалке. Друг мой, посмотри на себя Менеджер Азамат Бостанов Александру Емельяненко
Менеджер Азамат Бостанов Александру Емельяненко
1

Видео ⟩ В Юрмале женщина-водитель наехала на пешехода

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В четверг, 23 сентября, в Латвии зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы, сообщает Государственная полиция.

Вчера около 6 часов в Юрмале на ул. Сколас женщина-водитель Volkswagen Golf врезалась в две припаркованные машины, а затем наехала на пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

ФОТО: Facebook/Everita Romaņenko

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке 

В четверг в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано девять пострадавших, три - в Курземе и по одному - в Земгале и Видземе. Четверо пострадавших были пешеходами, а двое - велосипедистами.

Вчера полиция задержала восемь водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Составлено 207 протоколов за превышение скорости и всего 477 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.


НАВЕРХ
Back