Видео ⟩ В Юрмале женщина-водитель наехала на пешехода

Вчера около 6 часов в Юрмале на ул. Сколас женщина-водитель Volkswagen Golf врезалась в две припаркованные машины, а затем наехала на пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.

ФОТО: Facebook/Everita Romaņenko

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке

В четверг в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано девять пострадавших, три - в Курземе и по одному - в Земгале и Видземе. Четверо пострадавших были пешеходами, а двое - велосипедистами.