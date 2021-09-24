Видео ⟩ В Юрмале женщина-водитель наехала на пешехода
В четверг, 23 сентября, в Латвии зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы, сообщает Государственная полиция.
В четверг, 23 сентября, в Латвии зарегистрировано 111 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы, сообщает Государственная полиция.
Вчера около 6 часов в Юрмале на ул. Сколас женщина-водитель Volkswagen Golf врезалась в две припаркованные машины, а затем наехала на пешехода, который скончался от полученных травм на месте происшествия. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке
В четверг в ДТП в Риге и ее окрестностях зарегистрировано девять пострадавших, три - в Курземе и по одному - в Земгале и Видземе. Четверо пострадавших были пешеходами, а двое - велосипедистами.
Вчера полиция задержала восемь водителей за вождение в нетрезвом состоянии. Составлено 207 протоколов за превышение скорости и всего 477 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.