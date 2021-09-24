Фото ⟩ Как на практике работает система сертификатов Covid-19 в литовских супермаркетах и ​​как оценивать такое решение в Латвии?

В Литве 13 сентября вступило в силу обязательное требование, принятое правительством, которое обязывает предъявлять цифровой сертификат Covid-19, или "паспорт возможностей", при посещении общественных мест. Без цифрового сертификата делать покупки можно только в небольших магазинах с товарами первой необходимости с отдельным входом снаружи, если их торговая площадь не превышает 1500 квадратных метров. Портал Apollo.lv собрал доступную информацию о том, как на практике работает принятое требование.

С 13 сентября в Литве без "паспорта возможностей" больше нельзя посещать помещения предприятий общественного питания, спортивных клубов, получать косметические услуги и участвовать в мероприятиях с более чем 500 участниками.

В кафе, ресторанах и барах еду можно заказать навынос или сидеть на открытых террасах при том, что за одним столом могут находиться не более пяти человек.

"Паспорт возможностей" не требуется для посещения библиотек, музеев и выставок, для получения необходимых государственных и муниципальных услуг, социальной и правовой помощи. Также без этого документа можно получить услуги по мелкому ремонту, при которых общение между людьми не превышает 15 минут.

Для получения дошкольного, начального, основного, среднего и профессионального образования "паспорт возможностей" не требуется. Он также не будет требоваться для получения очного высшего образования и непрерывного профессионального обучения, но требуется регулярное тестирование, которое будет доступно бесплатно до 16 октября.

Галерея: Система сертификатов Covid-19 в супермаркетах Литвы

Медицинские услуги предоставляются без "паспорта возможностей", но для плановых стационарных услуг потребуется тест на Covid-19, который будет финансироваться государством.

Обладатели "паспортов возможностей" не обязаны соблюдать какие-либо ограничения, но им рекомендуется и дальше выполнять требования безопасности - носить маски, дезинфицировать руки и сохранять безопасное расстояние между людьми в общественных местах.

Мнение литовцев об обязательных требованиях разделилось

Портал 15min.lt изучил, как принятое требование работает на практике в литовских магазинах. По прибытии в магазин Maxima в Вильнюсе посетителей встречает надпись "проверка документов". Посетители, желающие войти в магазин, проверяются внутри, но им не нужно предъявлять сертификат Covid-19, чтобы воспользоваться установленным в магазине банкоматом.

Розничная сеть предоставила сотрудникам сканеры QR-кода, специально разработанные для магазина Maxima. Как сообщает портал 15min.lt, с 13 сентября магазины можно будет посещать не только с "паспортом возможностей", QR-кодом или цифровым сертификатом Covid-19 Европейского союза, но и с соответствующими документами из системы e-veselība - сертификатом о вакцинации, документом, подтверждающим факт выздоровления от Covid-19 или отрицательный результат теста.

Утром 13 сентября портал заметил, что магазин посетило довольно много людей, но на "паспортном" контроле не было очередей. Сертификаты проверяли два человека, с утра никаких недоразумений не было.

Однако в магазине Maxima группа молодых людей попыталась проникнуть в расположенную на его территории аптеку, но охранник объяснил им, что это невозможно без сертификата.

Покупатели в основном были готовы - кто-то показал сертификат на телефоне, кто-то распечатал его на листе бумаги. Правда, не всех устраивает новый порядок. Один из покупателей предъявил охранникам "паспорт возможностей", но после регистрации не пошел в магазин и громко крикнул, что больше вообще туда не пойдет.

"Я считаю, что это нарушение прав человека. Таким образом правительство действует неконституционно и незаконно. Я нашел другое место для покупок. В первую очередь от этой ситуации пострадают сами супермаркеты", - сказал порталу прохожий. На вопрос, как долго, по его мнению, продлится такое требование, он ответил, что, возможно, недолго. "Прям как это правительство", - добавил он.

Как отмечает портал, остальные покупатели были более спокойны. Одна женщина сказала, что ситуация с пандемией ее утомила, но она соблюдает все правила. "Я живу здесь, и я делаю покупки в этом магазине", - сказала женщина.

Другой покупатель, которого опросили при входе в магазин, также указал, что не стал бы выбирать магазины меньшей площади, если бы у него не было "паспорта возможностей".

"Важно пройти вакцинацию, чтобы защитить друг друга. Это также важно для людей, которые не могут сделать это по состоянию здоровья. Я довольна "паспортом возможностей" и надеюсь, что он побудит нас быть более осторожными и выбраться из этой сложной ситуации быстрее", - сказала уже другая женщина.

Она добавила, что в ближайшее время в стране будет достигнут коллективный иммунитет, который уже вселяет уверенность в том, что в ноябре люди смогут жить без ограничений.

Магазин Maxima готовится к худшему, но надеется на лучшее

Обычно больший поток покупателей в магазинах регистрируется с 10 утра, однако одним из самых загруженных периодов дня является полдень, когда и студенты, и сотрудники близлежащих компаний, покупая что-то для перекуса, создают большой поток. Еще один повышенный поток покупателей наблюдался с 17:00 до 17:30, когда люди приходят в магазин после работы.

Портал 15min.lt взял интервью у Римы Аукштуолите, медиа-представителя Maxima, которая не прогнозирует изменений в потоке людей, но не исключает, что он может быть ниже обычного, поскольку покупатели могут перейти в более маленькие магазины.

ФОТО: Veja/Shutterstock.com

"Людей, у которых нет "паспорта возможностей" или других документов, мы отправим в другой магазин Maxima. По-прежнему сложно предугадать поток людей. Мы готовимся к худшему сценарию, но надеемся на лучшее. Мы ожидаем, что поток будет падать, так как 250 000 человек ежедневно посещают 75 магазинов, на которые распространяются эти ограничения", - сказала Аукштуолите.

По словам представителя магазина Maxima, подготовка к новому порядку началась за неделю до введения обязательного требования. Хотя, по словам Аукштуолите, не было необходимости предъявлять "паспорт возможностей" за несколько дней до 13 сентября, когда люди увидели предупреждения, они уже искали свой сертификат Covid-19.

Розничная сеть также информировала посетителей магазина через социальные сети. Большинство покупателей также получили информативные текстовые сообщения.

Представитель магазина Maxima сообщила, что уже поступали жалобы. "Люди не очень довольны этими ограничениями, поэтому в социальных сетях есть жалобы. Иногда мы также получаем письма", - сказала Аукштуолите.

Пока инцидентов в магазине Rimi не было

Представитель торговой сети Rimi Гинтар Алекна сообщил журналистам, что рабочий день начался гладко, хотя несколько покупателей, у которых не было возможности получить цифровой сертификат Covid-19, были вынуждены покинуть магазин.

"Первый день - это испытание для всех, но рабочий день начался довольно гладко. На входе стоят охранники, проверяющие "паспорта возможностей" и цифровые сертификаты ЕС. У нас пока не было никаких инцидентов. Да, несколько покупателей остались без альтернативных паспортов, но мы просто просим их приходить с "паспортом возможностей" или посетить те магазины, где альтернативные паспорта не требуются", - сказал Алекна.

По его словам, были случаи, когда покупатели были очень довольны обязательным требованием. В двух крупнейших магазинах Rimi также есть сканеры QR-кода, которые позволяют войти в магазин только тем, кто может предъявить "паспорт возможностей".

ФОТО: Birute Vijeikiene/shutterstock.com

Алекна рассказал, что в более крупных магазинах Rimi три входа, поэтому согласовано, что у каждого входа будет работать по одному охраннику, но при необходимости им будет помогать персонал супермаркета. По его словам, сканеры QR-кода должны облегчить людям вход в магазин.

"Согласно техническим параметрам, сканеры предназначены для сканирования QR-кодов. Стационарные сканеры могут работать около трех дней без подзарядки. Мы будем заряжать их ночью и продолжать успешно сканировать сертификаты. Это облегчит работу сотрудников службы безопасности, потому что им не придется вручную сканировать все возможные паспорта", - заявил представитель Rimi.

Утром 13 сентября в торговом центре не было очередей, и опрошенные покупатели положительно отреагировали на решение закупаться только тем людям, у которых имеется действующий сертификат.

В магазине Norfa сертификаты проверяются без сканирования

Процесс управления потоками клиентов в магазине Norfa также проходит гладко. Представитель компании Дарус Рулишкис заявил, что они не хотят делать общих предварительных выводов. "39 из 152 магазинов должны проверять паспорта или соответствующие документы. Пока делать обобщения сложно", - сказал он.

Представитель магазина сообщил, что пока не располагает информацией об инцидентах на входе, но добавил, что недовольные покупатели точно будут - "паспорт возможностей" неоднозначно проверяется. Для более эффективного управления потоками покупателей в крупных магазинах с несколькими входами был оставлен только один вход. В отличие от некоторых других сетевых магазинов, в магазинах Norfa "паспорта возможностей" проверяются визуально, но компания планирует внедрить сканеры.

ФОТО: Birute Vijeikiene/shutterstock.com

На вопрос, не увеличивает ли такой порядок риск того, что покупатели начнут использовать чужие коды, Рулишкис сказал, что надеется на порядочность людей. "Все может случиться, но мы надеемся и верим, что подавляющее большинство покупателей не будет так поступать", - сказал представитель компании.

Во время посещения одного из магазинов Norfa фотограф сказал, что он запечатлел несколько попыток проникновения в магазин без сертификата. В одном случае пожилой мужчина сказал охранникам, что забежит буквально на пару минут. В другом случае молодой человек попытался показать на своем телефоне фотографию с QR-кодом.

В Каунасе у магазина Akropolis вспыхнул конфликт

В первой половине дня 13 сентября СМИ начали публиковать информацию о конфликте из-за "паспорта возможностей", который инициировал Антана Кандрота, подозреваемый в организации беспорядков возле Сейма в сентябре. По данным Каунасской районной полиции, в 10:57 прохожий заявил, что мужчина выразил недовольство у входа в торговый центр Akropolis.

"Когда полиция туда приехала, мужчину обнаружили на улице, а товары, за которыми он пришел, ему передали", - сказали в полиции Каунаса.

Между тем управление потоками клиентов в вильнюсском Akropolis в целом было гладким. "Большинство посетителей слышали о новом порядке и показывают документы для проверки. Наша установка такова, что обработка документов с QR-кодом является более плавной и эффективной", - сказал руководитель отдела коммуникаций Akropolis Group Доминикс Мартинс.

Список супермаркетов, в которые можно войти только с сертификатом Covid-19

Кариньш допускает, что Латвия может последовать литовскому сценарию в борьбе с пандемией

"Экспресс-тесты слюны на Covid-19 недостаточно надежны, поэтому было бы лучше, если бы невакцинированные люди не могли использовать результат такого теста в качестве основания для получения услуг", - заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче 900 sekundes на TV3.

Говоря об относительно низкой точности экспресс-тестов, премьер-министр сослался на заявление одного из эпидемиологов. Кариньш считает, что было бы лучше, если бы люди, не вакцинированные от Covid-19, могли получать определенные услуги только с отрицательным результатом ПЦР-теста.

По мнению премьера, Латвии стоит последовать примеру Литвы и в ближайшее время ввести возможность получения многих услуг только для лиц с ковид-сертификатом.

"Я думаю, что это то направление, в котором мы должны смотреть. Литва опережает нас с точки зрения заболеваемости, госпитализаций и смертности. Шаг, который они сделали, кажется логичным. Я думаю, что и мы пойдем в том же направлении", - сказал глава правительства.

Как сообщалось, Минэкономики предлагает разрешить не вакцинированным от Covid-19 людям получать услуги, если они сдали экспресс-анализ слюны на входе. По словам министра экономики Яниса Витенбергса, стоимость такого теста составит 5-6 евро, и получатель услуги должен будет его оплатить. Однако это значительно дешевле, чем примерно 30 евро, которые в настоящее время взимаются за тестирование в лабораториях.

Витенбергс отметил, что другие европейские страны, такие как Германия и Австрия, также вводят такую процедуру.

Омбудсмен оценивает возможность реализации такого решения в Латвии

Портал Apollo.lv спросил омбудсмена Латвийской Республики Юриса Янсонса, как с точки зрения прав человека и верховенства закона следует оценивать выполнение такого решения в Латвии, на что тот сказал: "Мы все разделяем ответственность за процессы, происходящие в стране. Особенно когда говорим о распространении инфекции.

Сам вирус нечестный. Могу я дать оценку работе правительства? Критики, конечно, много. Я много критиковал. Практически каждую неделю мы связываемся с правительством, участвуем в заседаниях комиссий Сейма. Политический дискурс ориентирован на очень серьезное развитие и совершенствование.

Сказать, справедливо или несправедливо, было бы то же самое, что сказать во время войны: "Какие решения должно принять правительство, чтобы обеспечить безопасность своей страны?".

Maxima Latvija: Ограничения по примеру Литвы в Латвии лимитируют доступ к товарам первой необходимости

Введенные с прошлой недели в Литве ограничения, которые препятствуют свободному доступу к товарам и услугам первой необходимости людей без сертификатов, в том числе допуская покупки только в совсем небольших магазинах товаров первой необходимости со входом с улицы и торговой площадью до 1500 квадратных метров, породили недовольство, нехватку товаров и конфликты с привлечением полиции.

Введение подобных ограничений в Латвии вызовет концентрацию значительно большего количества невакцинированных жителей у магазинов меньшего формата, а также нехватку товаров, таким образом, ограничив доступ к товарам первой необходимости для большой части общества.

Поэтому, по мнению Maxima Latvija, по крайней мере услуги и товары первой необходимости (продовольствие и лекарства) должны быть доступны всем жителям Латвии независимо от размера магазина.

Это особенно важно потому, что, тогда как в Литве по крайней мере одну дозу вакцины получили уже более 70% жителей в возрасте старше 12 лет, в Латвии этот показатель составляет 47%. Например, в Латгальском регионе в конце августа в отдельных краях он не достигал даже 30%. Вместе с высокими ценами на тесты и их ограниченной доступностью в случае Латвии это будет означать, что модель ограничений по примеру Литвы в отдельных регионах существенно ограничит доступ к товарам первой необходимости почти для 70% населения. Это может вызвать огромное недовольство большой части жителей Латвии, в том числе агрессию, что может представлять угрозу для работников сферы услуг и торговли.