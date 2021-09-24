Билли Айлиш: "Люди боятся большой груди"

Напомним, ранее Айлиш предстала перед зрителями в образе, который не подчеркивал сексуальность. Мгновенно она превратилась в кумира подростков. Правда, сейчас с выходом нового альбома Happier than Ever Билли кардинально сменила стиль.

В последнем интервью она указала, что не все фолловеры отреагировали положительно на перемены в имидже:

"Люди привязываются к памяти, но это отнимает человечность. Я потеряла 100 тысяч фолловеров только из-за груди.

Люди боятся большой груди. По правде говоря, человек не знает кто он такой на самом деле, особенно в моем возрасте", - цитирует звезды портал Sejas.

кадр из клипа Билли Айлиш "Lost Cause" ФОТО: Ekrānuzņēmums

Украинские "Вести" процитировали слова Айлиш о том, что она уже несколько лет не чувствует себя в безопасности, выходя из собственного дома. После того, как ее адрес просочился в Сеть, во дворе ее дома стали появляться сталкеры и папарацци.

Айлиш призналась, что перекрасилась в блондинку, потому что устала от кислотно-зеленого. Из-за того цвета волос ее было просто узнать на улице: "Я не могла никуда пойти с этими волосами, потому что было ясно, что это я. Я хотела анонимности". С новым цветом волос Билли почувствовала себя свободной.

Билли рассказала, что в соцсетях люди ей пишут, что скучают по прежней Айлиш, но певица отмечает, что она все тот же человек.

"Я не Барби с другой головой", - поясняет она.