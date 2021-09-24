Билли Айлиш: "Люди боятся большой груди"
19-летняя американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) дала интервью журналу Elle, в котором выразила мнение, что потеряла большую часть подписчиков из-за того, что у нее большая грудь.
19-летняя американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) дала интервью журналу Elle, в котором выразила мнение, что потеряла большую часть подписчиков из-за того, что у нее большая грудь.
Напомним, ранее Айлиш предстала перед зрителями в образе, который не подчеркивал сексуальность. Мгновенно она превратилась в кумира подростков. Правда, сейчас с выходом нового альбома Happier than Ever Билли кардинально сменила стиль.
В последнем интервью она указала, что не все фолловеры отреагировали положительно на перемены в имидже:
Люди боятся большой груди. По правде говоря, человек не знает кто он такой на самом деле, особенно в моем возрасте", - цитирует звезды портал Sejas.
Украинские "Вести" процитировали слова Айлиш о том, что она уже несколько лет не чувствует себя в безопасности, выходя из собственного дома. После того, как ее адрес просочился в Сеть, во дворе ее дома стали появляться сталкеры и папарацци.
Айлиш призналась, что перекрасилась в блондинку, потому что устала от кислотно-зеленого. Из-за того цвета волос ее было просто узнать на улице: "Я не могла никуда пойти с этими волосами, потому что было ясно, что это я. Я хотела анонимности". С новым цветом волос Билли почувствовала себя свободной.
Билли рассказала, что в соцсетях люди ей пишут, что скучают по прежней Айлиш, но певица отмечает, что она все тот же человек.
"Я не Барби с другой головой", - поясняет она.
Певица признается, что иногда на ее выбор одежды бывает неадекватная реакция. Она надела что-то с коротким рукавом, и якобы это имеет какой-то сексуальный подтекст. Но на самом деле, на улице было жарко и Билли просто хотела надеть что-то такое.