Малкин пропустит минимум два месяца из-за травмы
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не успеет восстановиться к началу регулярного сезона-2021/22.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (КХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин не успеет восстановиться к началу регулярного сезона-2021/22.
Журналист Элиотт Фридманн в своём Twitter сообщил, что 35-летний хоккеист пропустит минимум два первых месяца нового сезона НХЛ.
Причины, из-за которых Малкин не сможет играть на старте нового сезона он не уточнил. При этом 5 июня нападающий перенёс операцию на правом колене и до сих пор восстанавливается после неё.
Ожидается, что Малкин сможет вернуться в строй к декабрю 2021 года. Это значит, что, в теории, он будет готов к Олимпиаде в Пекине. Правда, неизвестно в каком состоянии будет российский хоккеист.
В прошлом сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8+20) очков в 33 матчах, а также провёл четыре матча в плей-офф и набрал 5 (1+4) баллов. Всего он провёл за клуб 1110 матчей, набрав в них 1278 (488+790). Текущее соглашение россиянина с "Питтсбургом" действует до конца сезона.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября двумя матчами - "Тампа-Бэй Лайтнинг" сыграет с "Питтсбург Пингвинз", а "Вегас Голден Найтс" - с "Сиэтл Кракен".