Малкин пропустит минимум два месяца из-за травмы

Журналист Элиотт Фридманн в своём Twitter сообщил, что 35-летний хоккеист пропустит минимум два первых месяца нового сезона НХЛ.

Причины, из-за которых Малкин не сможет играть на старте нового сезона он не уточнил. При этом 5 июня нападающий перенёс операцию на правом колене и до сих пор восстанавливается после неё.

Ожидается, что Малкин сможет вернуться в строй к декабрю 2021 года. Это значит, что, в теории, он будет готов к Олимпиаде в Пекине. Правда, неизвестно в каком состоянии будет российский хоккеист.

В прошлом сезоне НХЛ Малкин набрал 28 (8+20) очков в 33 матчах, а также провёл четыре матча в плей-офф и набрал 5 (1+4) баллов. Всего он провёл за клуб 1110 матчей, набрав в них 1278 (488+790). Текущее соглашение россиянина с "Питтсбургом" действует до конца сезона.