Пт, 24.09.2021
Ты уедешь на катафалке. Друг мой, посмотри на себя Менеджер Азамат Бостанов Александру Емельяненко
Менеджер Азамат Бостанов Александру Емельяненко

Видео ⟩ В Северном Видземе медведи стали гостить во дворах домов. Животных планируют ликвидировать

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В соцсетях все чаще появляются видео и фото двух медведей, которые бродят по Северному Видземе на границе с Эстонией. Их встречали как грибники, так и лесники. Животные стали настолько смелыми, что наведались в один из дворов дома в Валке, где мирно полакомились сливами. Их не напугали даже выстрелы в воздух. Управление окружающей среды в настоящее время рассматривает вопрос о том, как действовать, потому что поведение медведей свидетельствует, что у них отсутствует естественный инстинкт - боязнь человека, сообщает Латвийское радио.

Вспоминая необычную встречу, хозяин дома говорит, что, конечно, испугалась вся семья. Медведи облюбовали находившуюся неподалеку сливу, на которую один из них вскарабкался. 

"Они обошли по кругу мой двор, затем ушли к соседке, нашли сливы", - рассказывает Андрей Калниньш. Они провели долгое время лакомясь, пока не приехали охотники. 

Медведи не испугались сигнала, посланного в воздух. Мужчина рассказал, что смотрел видео о медведях, где говорилось, что они становятся хозяевами леса на третий год. Он отметил, что медведи "в самом деле идут к людям" и не боятся никаких шумов. 

Медведи возвращались во двор еще раз - тогда они обследовали контейнер для мусора. Мужчина обеспокоен тем, что будет дальше и как действовать. В свою очередь, Дагния Калниня волнуется за сына, которому по лесной дороге нужно идти к школьному автобусу. 

Специалисты Департамента охраны природы проинформированы о косолапых. Смелое поведение медведей-подростков вызывает обоснованные опасения по поводу того, как ситуация будет развиваться дальше. 

Гита Строде, директор Департамента охраны природы, допускает, что медвежата пришли из приюта на эстонской стороне и именно поэтому они такие смелые. 

Если не получится прийти к решению с эстонской стороной, то, предполагает Строде, нужно будет принимать решение о ликвидации животных - из соображений безопасности.


НАВЕРХ
Back