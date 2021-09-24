Видео ⟩ В Северном Видземе медведи стали гостить во дворах домов. Животных планируют ликвидировать

Вспоминая необычную встречу, хозяин дома говорит, что, конечно, испугалась вся семья. Медведи облюбовали находившуюся неподалеку сливу, на которую один из них вскарабкался.

"Они обошли по кругу мой двор, затем ушли к соседке, нашли сливы", - рассказывает Андрей Калниньш. Они провели долгое время лакомясь, пока не приехали охотники.

Медведи не испугались сигнала, посланного в воздух. Мужчина рассказал, что смотрел видео о медведях, где говорилось, что они становятся хозяевами леса на третий год. Он отметил, что медведи "в самом деле идут к людям" и не боятся никаких шумов.

Медведи возвращались во двор еще раз - тогда они обследовали контейнер для мусора. Мужчина обеспокоен тем, что будет дальше и как действовать. В свою очередь, Дагния Калниня волнуется за сына, которому по лесной дороге нужно идти к школьному автобусу.

Специалисты Департамента охраны природы проинформированы о косолапых. Смелое поведение медведей-подростков вызывает обоснованные опасения по поводу того, как ситуация будет развиваться дальше.

Гита Строде, директор Департамента охраны природы, допускает, что медвежата пришли из приюта на эстонской стороне и именно поэтому они такие смелые.