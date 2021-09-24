В Литве 1464 новых случая Covid-19, скончались 14 человек

Литва

Одиннадцать скончавшихся были не привиты или привиты частично.

Вчера 3 540 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 9 167 прививок.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело 322 700 человек, из них все еще больны 13 715.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 6658 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 548 из них. Скончались четверо зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро пятницы стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется 141 пациенту. Всего госпитализированы 169 пациентов с коронавирусом, 117 из них не вакцинированы (69,2%), у 52 человек (30,8%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыты 17 новых историй болезни. Скончались четверо человек с коронавирусом: 74-летняя женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина и 88-летняя женщина.

Из 548 новых случаев коронавируса в 388 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 160 случаях у полностью завершивших курс вакцинации.