Фото ⟩ Модные тенденции осени-2021: полный гид - от макияжа и причесок до одежды и обуви

Осень - подходящее время, когда мы можем позволить себе более яркие цвета в одежде и макияже, а также включить в гардероб различные фактуры, материалы и узоры. Яркие тени и линии, зеленый цвета мха или шоколадно-коричневый подернутый дымкой макияж, более выразительные контуры губ и прядей волос, рыжеватые краски и разнообразные плетения для волос, роскошные наряды, обувь на высокой подошве и рюкзаки - вот лишь некоторые из актуальных тенденций осенней моды в 2021 году.