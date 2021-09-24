Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею
Главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Главным тренером сборной России по хоккею назначен Олег Знарок. Об этом сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Контракт с 58-летним тренером рассчитан на один год. Таким образом, Олег Знарок будет тренером сборной России на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира в Финляндии.
Консультантом Знарка станет Валерий Брагин, который ранее был главным тренером сборной России.
"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России выиграла золотые медали) это доказал", - сказал Третьяк.
Напомним, Знарок уже возглавлял сборную России. Под его руководством команда завоевала золотые медали на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Также российские хоккеисты становились серебряными (2015) и бронзовыми (2016, 2017) призёрами мировых первенств.
На групповом этапе Олимпиады-2022, который пройдёт с 9 по 13 февраля, команда Олимпийского комитета России (ОКР) сыграет с командами Швейцарии, Дании и Чехии.