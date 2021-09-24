Знарок вернулся на пост главного тренера сборной России по хоккею

Контракт с 58-летним тренером рассчитан на один год. Таким образом, Олег Знарок будет тренером сборной России на Олимпийских играх в Пекине и чемпионате мира в Финляндии.

Консультантом Знарка станет Валерий Брагин, который ранее был главным тренером сборной России.

"Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске (в 2014 году, на котором сборная России выиграла золотые медали) это доказал", - сказал Третьяк.

Напомним, Знарок уже возглавлял сборную России. Под его руководством команда завоевала золотые медали на чемпионате мира 2014 года и Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Также российские хоккеисты становились серебряными (2015) и бронзовыми (2016, 2017) призёрами мировых первенств.