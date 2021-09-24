Фото и Видео ⟩ В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

К основанию вулкана течет длинная река из лавы примерно в 35 км к югу от столицы страны, Гватемалы, сказал Эмилио Барильяс из Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (INSIVUMEH).

"Текущая активность соответствует началу стромболярного извержения", - сказал Бариллиас, сославшись на научное название типа извержения, которое сочетает в себе взрывы и поток лавы.

BREAKING – September 23, 2021, ~ Lava Flow ~ Fuego Volcano, Guatemala.



Fuego Volcano in Guatemala, one of the most active in Central America, entered the eruption phase this Thursday. pic.twitter.com/DDQLT5n9WM — Chris 🇦🇺🇺🇸 Same user name on Gab & WeGo.Social (@cm677427) September 24, 2021

Фуэго высотой 3,7 км, название которого по-испански означает "огонь", является одним из трех действующих вулканов Гватемалы.

Текущая активность этого вулкана является самой сильной с июля 2018 года, когда поток грязи и пепла, выброшенный Фуэго, полностью разрушил деревню Сан-Мигель-Лослотес и убил более 200 человек.

В четверг в нескольких деревнях у подножия вулкана выпал пепел, но о более серьезной ситуации не сообщалось, рассказал национальный координационный центр по чрезвычайным ситуациям CONRED.