Пт, 24.09.2021
Когда я вижу что-то такое, что можно обратить в деньги, я беру это с собой. И если я вижу что-то, что нельзя обратить в деньги, но можно использовать повторно, я беру и это Ренеэ Уйбо, "серийный уборщик"
Ренеэ Уйбо, "серийный уборщик"

Фото и Видео ⟩ В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

В четверг, 23 сентября, в Гватемале началось извержение вулкана Фуэго, выбросившего лаву и пепел в результате нескольких взрывов, но эвакуация так и не началась, сообщают власти.

К основанию вулкана течет длинная река из лавы примерно в 35 км к югу от столицы страны, Гватемалы, сказал Эмилио Барильяс из Национального института сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии (INSIVUMEH).

"Текущая активность соответствует началу стромболярного извержения", - сказал Бариллиас, сославшись на научное название типа извержения, которое сочетает в себе взрывы и поток лавы.

Фуэго высотой 3,7 км, название которого по-испански означает "огонь", является одним из трех действующих вулканов Гватемалы.

Текущая активность этого вулкана является самой сильной с июля 2018 года, когда поток грязи и пепла, выброшенный Фуэго, полностью разрушил деревню Сан-Мигель-Лослотес и убил более 200 человек.

В четверг в нескольких деревнях у подножия вулкана выпал пепел, но о более серьезной ситуации не сообщалось, рассказал национальный координационный центр по чрезвычайным ситуациям CONRED.

"Программа эвакуации еще не началась, но CONRED внимательно следит за ситуацией", - сказал пресс-секретарь центра Давид де Леон.


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