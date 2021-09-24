Rīgas namu pārvaldnieks подключило отопление в 65% домов
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подключило отопление в 65% домов, находящихся в управлении предприятия, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.
SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подключило отопление в 65% домов, находящихся в управлении предприятия, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.
Всего к отоплению подключено 80% домов, получивших разрешение АО Rīgas Siltums как дома без долгов за предыдущий отопительный сезон.
Из оставшихся 500 домов платежная дисциплина около 200 домов составляет менее 70%, поэтому проводятся дополнительные беседы с владельцами квартир в этих домах, чтобы уменьшить сумму долгов и избежать задержек с подключением отопления.
RNP впервые предлагает клиентам в домах с долгами внести так называемый авансовый платеж, то есть частично или полностью оплатить отопление в начале сезона. В этом случае в течение сезона авансовый платеж погашается.
Второй вариант для должников - немедленно погасить накопившуюся задолженность, поскольку АО Rīgas siltums не подключает отопление, если не оплачено 100% полученных услуг по отоплению.
Кроме того, сообщество жильцов может большинством голосов принять решение о покрытии долга, например, за счет накоплений дома, установив, что, как только долг будет взыскан, эта сумма будет возвращена в накопления.
Владельцы квартир также могут принять любое другое решение, позволяющее подключить отопление.
При этом продолжается работа с дебиторами - только за последний год текущая задолженность за отопление была снижена с 2,6 млн до 700 тыс.. Однако это не решает проблем всех домов с долгами.