Rīgas namu pārvaldnieks подключило отопление в 65% домов

Всего к отоплению подключено 80% домов, получивших разрешение АО Rīgas Siltums как дома без долгов за предыдущий отопительный сезон.

Из оставшихся 500 домов платежная дисциплина около 200 домов составляет менее 70%, поэтому проводятся дополнительные беседы с владельцами квартир в этих домах, чтобы уменьшить сумму долгов и избежать задержек с подключением отопления.

RNP впервые предлагает клиентам в домах с долгами внести так называемый авансовый платеж, то есть частично или полностью оплатить отопление в начале сезона. В этом случае в течение сезона авансовый платеж погашается.

Второй вариант для должников - немедленно погасить накопившуюся задолженность, поскольку АО Rīgas siltums не подключает отопление, если не оплачено 100% полученных услуг по отоплению.

Кроме того, сообщество жильцов может большинством голосов принять решение о покрытии долга, например, за счет накоплений дома, установив, что, как только долг будет взыскан, эта сумма будет возвращена в накопления.

Владельцы квартир также могут принять любое другое решение, позволяющее подключить отопление.