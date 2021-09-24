ФОТО ⟩ Усик вышел на битву взглядов перед боем с Джошуа в образе Джокера

Накануне поединка спортсмены провели пресс-конференцию, на которую Усик явился в ярком костюме с зелёной рубашкой, жёлтым жилетом и малиновым пиджаком.

В соцсетях образ украинского боксёра сразу же сравнили с костюмом Артура Флека, персонажа Хоакина Феникса из фильма "Джокер".

В конце мероприятия боксёры провели традиционную дуэль взглядов. В целом всё было очень мило и царила дружественная атмосфера. Усик и Джошуа демонстрировали уважение друг к другу, пожимали руку и даже делали селфи.

Joshua. Usyk. 𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗔𝗬 𝗧𝗢 𝗚𝗢 🔥🔥



Book Joshua vs Usyk, live on Sky Sports Box Office on September 25 👉 https://t.co/nSgrSCRi9m #JoshuaUsyk pic.twitter.com/PUn8r9vJ3f — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 24, 2021

Anthony Joshua and Oleksandr Usyk getting a selfie together after their weigh-in… pic.twitter.com/heuuOodJ1Q — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 24, 2021

Затем спортсменов ожидала официальная процедура взвешивания, во время которой Усик показал на весах 100,2 килограмма, тогда как Джошуа оказался тяжелее более чем на восемь килограмм - 108,8 кг.

Anthony Joshua lean at 240, Oleksandr Usyk heaviest of his career at 221.25 pounds. Both appear to be in excellent shape. Big-time heavyweight title fight tomorrow in London. Ringwalks expected around 5 p.m. ET on DAZN (10 p.m. U.K. time on Sky Box Office) #JoshuaUsyk pic.twitter.com/jQfIjvzG0P — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) September 24, 2021

Напомним, Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. За время своей карьеры 34-летний украинец провёл 18 боёв, победив в каждом из них (13 раз нокаутом). 31-летний британец выиграл 24 поединка (22 нокаутом) и один раз проиграл.