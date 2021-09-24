ФОТО ⟩ Усик вышел на битву взглядов перед боем с Джошуа в образе Джокера

Накануне поединка спортсмены провели пресс-конференцию, на которую Усик явился в ярком костюме с зелёной рубашкой, жёлтым жилетом и малиновым пиджаком.
В соцсетях образ украинского боксёра сразу же сравнили с костюмом Артура Флека, персонажа Хоакина Феникса из фильма "Джокер".
В конце мероприятия боксёры провели традиционную дуэль взглядов. В целом всё было очень мило и царила дружественная атмосфера. Усик и Джошуа демонстрировали уважение друг к другу, пожимали руку и даже делали селфи.
Затем спортсменов ожидала официальная процедура взвешивания, во время которой Усик показал на весах 100,2 килограмма, тогда как Джошуа оказался тяжелее более чем на восемь килограмм - 108,8 кг.
Напомним, Усик является обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. За время своей карьеры 34-летний украинец провёл 18 боёв, победив в каждом из них (13 раз нокаутом). 31-летний британец выиграл 24 поединка (22 нокаутом) и один раз проиграл.
Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком пройдёт в ночь с 25 на 26 сентября на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне.