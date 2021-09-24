Видео ⟩ Грузовик, загруженный мясными продуктами, съехал в канаву из-за лося

Последствия неудачной поездки водителя утром можно было увидеть на Лиепайском шоссе. По дороге в Аннениеки в сторону Риги грузовик с прицепом съехал в канаву. Фура была загружена, в ней везли мясные продукты.
Представители компании сообщают, что здоровью водителя транспортного средства ничего не угрожает.
"Во время привычной доставки продуктов перед машиной выбежал лось. Чтобы избежать столкновения, водитель маневрировал соответствующим образом, но не смог справиться с управлением транспортного средства. В результате чего произошел инцидент. С водителем, к счастью, все в порядке. А вот груз пострадал, мы передали его на утилизацию и в настоящее время работаем над обеспечением торговых точек магазинов Forevers необходимыми товарами", - сказала Алина Жижина, руководитель по связям Forevers.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке