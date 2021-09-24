Видео ⟩ Грузовик, загруженный мясными продуктами, съехал в канаву из-за лося

Последствия неудачной поездки водителя утром можно было увидеть на Лиепайском шоссе. По дороге в Аннениеки в сторону Риги грузовик с прицепом съехал в канаву. Фура была загружена, в ней везли мясные продукты.

"Во время привычной доставки продуктов перед машиной выбежал лось. Чтобы избежать столкновения, водитель маневрировал соответствующим образом, но не смог справиться с управлением транспортного средства. В результате чего произошел инцидент. С водителем, к счастью, все в порядке. А вот груз пострадал, мы передали его на утилизацию и в настоящее время работаем над обеспечением торговых точек магазинов Forevers необходимыми товарами", - сказала Алина Жижина, руководитель по связям Forevers.