Видео ⟩ Поставщики школьного питания обеспокоены распространением Covid-19 в учебных заведениях

Поставщики школьного питания обеспокоены распространением вируса в школах. Больше всего их пугают, пустые школьные столовые, потому что провести еще один год без работы оказывается уже не по карману.

"Настроение довольно пессимистическое. Если мы говорим о планировании, то им тут и не пахнет. Это хаотичное, быстро принятое решение о том, что делать".

- говорит представитель компании SIA Žaks-2.

Каждый класс, прекращающий очное обучение, становится для поставщиков питания сигналом о том, что доход упадет как минимум на две недели.

Представитель компании понимает, что школьники уходят на самоизоляцию или заболевают, но при нынешнем финансировании обеда, который составляет 1,42 евро, когда каждый цент спланирован, это довольно серьезный вызов. Во-вторых, это убытки.

Член правления SIA Baltic Restaurants Гунтис Бредовскис утверждает, что многие постоянные расходы не меняются. Если сейчас в школе 1000 детей, а через неделю - 600, отправить работников по домам я не могу.

Однако в настоящее время предпринимателей еще больше беспокоит то, что им трудно убедить своих сотрудников в необходимости вакцинации. В результате работники часто болеют Covid-19, и с собой в карантин забирают еще ряд непривитых коллег.

Предприниматели также говорят о нехватке рабочей силы в сфере, потому что после негативного опыта прошлого года с длительными простоями многие решили сменить профессию.