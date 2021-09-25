Видео ⟩ Врезался в автобус и сбежал: подробности ДТП в Плявниеках

В ДТП на улице Келдиша в Риге попал пассажирский автобус, перед которым резко появился автомобиль Audi Q5.

Водитель легкового автомобиля совершил неправильный поворот и, выехав на главную дорогу, не пропустил общественный транспорт.

Обстоятельства аварии казались ясными, пока водитель Audi не начал говорить, что ехал в том же направлении, что и автобус, который врезался ему в бок.

Такое искажение фактов натолкнуло сотрудников Rīgas satiksme на мысль, что понадобится не только помощь полиции, но и алкотестер.

Узнав, что потребуется экспертиза, водитель Audi вскочил в автомобиль и уехал.

"Похоже, он был в состоянии алкогольного опьянения - развернулся и не пропустил автобус вперед. Мы ждем полицию", - рассказал представитель Rīgas satiksme.

"Я просто предупредил его, что нужно будет провериться, потому что он как-то неадекватно говорит. Он попросил меня сказать, что за рулем находилась его жена. Я сказал, чтобы он сам все объяснял, потому что претензии адресованы не мне. Автобусы оборудованы камерами, это обязательно. Он вылезал из машины, все хорошо видно. Не знаю, что будет дальше. У меня до сих пор руки трясутся", - признался водитель автобуса.

Полиция искала подозрительного водителя, но по "горячим следам" обнаружить его не удалось. Возбуждено административное дело, и водителю так или иначе предстоит объяснить причины побега.

Даже если доказать состояние опьянения будет невозможно, отъезд с места дорожно-транспортного происшествия является серьезным правонарушением, и виновный должен будет восполнить ущерб, нанесенный автобусу, из собственного кармана.