Нателла Крапивина объяснила причину расторжения контракта с певицей

"Я объявила, что заканчиваю с Лободой и ухожу, потому что Света была моим единственным артистом на протяжении многих лет. Но уйти совсем я не могу", - сказала она.

Крапивина объяснила, что ей просто больше не интересно продюсировать, потому что это занимает 99% ее времени.

"Я так жить больше не готова. Хочу заниматься менеджментом артиста и давать дорогу молодым", - сказала продюсер.

Нателла отметила, что скоро создаст музыкальный лейбл и будет помогать начинающим музыкантам. Кроме того, она хотела бы заниматься кино.

Напомним, ранее Крапивина раскритиковала выступление Филиппа Киркорова и рэпера Давы на церемонии вручения премии телеканала "Муз-ТВ". Продюсер заявила, что их номер - "паноптикум в чистом виде" и что "раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Она также добавила, что "шоу-бизнес все больше напоминает цирк уродов", а до Лободы остальным музыкантам "как Роскосмосу до Илона Маска", и зареклась в будущем посещать музыкальные премии, так как ей стыдно за других звезд.