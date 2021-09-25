Рижская красавица - жена самого успешного тренера России по хоккею
Олег Знарок - самый успешный тренер в истории сборной России, который на днях вернулся в национальную команду. Но Sport24 решил рассказать подробнее о его жене.
Олег Знарок - самый успешный тренер в истории сборной России, который на днях вернулся в национальную команду. Но Sport24 решил рассказать подробнее о его жене.
Символично, что будущую супругу хоккеист встретил именно на трибуне. Во время матча среди болельщиков он разглядел рижскую красавицу Илону. Тогда она дружила с игроками из клубов "Динамо" и "Латвияс Берзс", из-за чего и появлялась на матчах. А когда после очередной игры она отправилась праздновать победу в ресторан, там с ней и познакомился Олег. Любопытно, что, несмотря на брутальный характер, сам подойти к девушке он так и не решился и попросил помочь своих знакомых.
Однако сейчас Илона уверяет, что покорил её Олег именно своим сильным характером:
"Олег расположил меня к себе, конечно, напором. Помню, мы первый раз поссорились, и он с моей подругой приехал ко мне домой, потому что адреса я не давала… Пришел с букетом… Когда он проезжал мимо базара, шёл дождь, и все бабульки разбежались. Так он взял охапку цветов прямо из ведра и принёс к нам домой".
Конфликт с бандитами
Но один из самых, пожалуй, экстремальных эпизодов из жизни пары случился в 1988 году. Тогда в ресторане в Юрмале у Знарка случился конфликт с некими бандитами, исход которого, к счастью, вышел довольно удачным.
"Мы остались вдвоём с отцом спина к спине против десяти человек. Остальные под столами сидели. Тогда всё пошло в ход - и стулья, и "розочки". Меня порезали всего. И отца. Там беспредел был. Официанток душили телефонными проводами", - рассказывал о том случае Знарок.
Семья
Тренер сборной России и его возлюбленная вырастили двух дочерей. Валерия работает маркетологом, Алиса была моделью. С дочерьми связан ещё один семейный рассказ, который ещё раз подтверждает, что на работе Знарок совсем не тот человек, каким его знают семья и близкие. За семейным ужином обе дочери признались, что хотели бы, чтобы их будущие мужья были похожи на их отца. Олег Валерьевич тогда не смог сдержаться и расплакался.
Олег Знарок и Илона счастливы вместе уже более 30 лет, а недавно отпраздновали и свадьбу своей дочери - Алиса также связала судьбу с хоккеистом - счастливчиком стал Артемий Панарин. Илона помогает дочери строить счастливую жизнь со спортсменом.
"Я подстраиваюсь под Артёма, многим приходится жертвовать. Некоторые думают: о, прикольно - живёшь со спортсменом, путешествуешь, всё здорово. Нет, нужно найти правильный баланс между собой, отношениями и спортом. В этом мне очень помогла мама, опыт у неё колоссальный", - поделилась Алиса.