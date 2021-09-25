Рижская красавица - жена самого успешного тренера России по хоккею

Символично, что будущую супругу хоккеист встретил именно на трибуне. Во время матча среди болельщиков он разглядел рижскую красавицу Илону. Тогда она дружила с игроками из клубов "Динамо" и "Латвияс Берзс", из-за чего и появлялась на матчах. А когда после очередной игры она отправилась праздновать победу в ресторан, там с ней и познакомился Олег. Любопытно, что, несмотря на брутальный характер, сам подойти к девушке он так и не решился и попросил помочь своих знакомых.

Однако сейчас Илона уверяет, что покорил её Олег именно своим сильным характером:

"Олег расположил меня к себе, конечно, напором. Помню, мы первый раз поссорились, и он с моей подругой приехал ко мне домой, потому что адреса я не давала… Пришел с букетом… Когда он проезжал мимо базара, шёл дождь, и все бабульки разбежались. Так он взял охапку цветов прямо из ведра и принёс к нам домой".

Конфликт с бандитами

Но один из самых, пожалуй, экстремальных эпизодов из жизни пары случился в 1988 году. Тогда в ресторане в Юрмале у Знарка случился конфликт с некими бандитами, исход которого, к счастью, вышел довольно удачным.

"Мы остались вдвоём с отцом спина к спине против десяти человек. Остальные под столами сидели. Тогда всё пошло в ход - и стулья, и "розочки". Меня порезали всего. И отца. Там беспредел был. Официанток душили телефонными проводами", - рассказывал о том случае Знарок.

Семья

Тренер сборной России и его возлюбленная вырастили двух дочерей. Валерия работает маркетологом, Алиса была моделью. С дочерьми связан ещё один семейный рассказ, который ещё раз подтверждает, что на работе Знарок совсем не тот человек, каким его знают семья и близкие. За семейным ужином обе дочери признались, что хотели бы, чтобы их будущие мужья были похожи на их отца. Олег Валерьевич тогда не смог сдержаться и расплакался.

Олег Знарок и Илона счастливы вместе уже более 30 лет, а недавно отпраздновали и свадьбу своей дочери - Алиса также связала судьбу с хоккеистом - счастливчиком стал Артемий Панарин. Илона помогает дочери строить счастливую жизнь со спортсменом.