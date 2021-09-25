Сб, 25.09.2021
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jen, пользовательница Twitter

На Видземском шоссе у Сигулды разлилось масло - рекомендуется объезжать опасный отрезок

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Автомобилисты сообщают, что на Видземском шоссе на участке от Аугшлигатне минимум до Иерики (A2, 63-73 км) на проезжую часть пролилось масло.

Движение затруднено в обоих направлениях.

Компания Latvijas Valsts ceļi обещает разрешить эту ситуацию, но пока это не будет сделано, водителям рекомендуется быть очень осторожными и выбрать другой маршрут движения.

На этом отрезке дороги из-за пролитого масла управлять автомобилем очень опасно.

На дороге идут работы по уборке, работают сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и предприятия Latvijas valsts ceļi.


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