На Видземском шоссе у Сигулды разлилось масло - рекомендуется объезжать опасный отрезок
Автомобилисты сообщают, что на Видземском шоссе на участке от Аугшлигатне минимум до Иерики (A2, 63-73 км) на проезжую часть пролилось масло.
Автомобилисты сообщают, что на Видземском шоссе на участке от Аугшлигатне минимум до Иерики (A2, 63-73 км) на проезжую часть пролилось масло.
Движение затруднено в обоих направлениях.
Компания Latvijas Valsts ceļi обещает разрешить эту ситуацию, но пока это не будет сделано, водителям рекомендуется быть очень осторожными и выбрать другой маршрут движения.
На этом отрезке дороги из-за пролитого масла управлять автомобилем очень опасно.
На дороге идут работы по уборке, работают сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и предприятия Latvijas valsts ceļi.
⚠️🚔 Saskaņā ar @Valsts_policija sniegto informāciju uz Vidzemes šosejas eļļa ir izlijusi posmā no Siguldas līdz Ieriķiem (A2, 54.-73. km). Apgrūtināta braukšana abos virzienos. Aicinām autovadītājus izvēlēties citu braukšanas maršrutu! pic.twitter.com/GgEUrmXnnS— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) September 25, 2021