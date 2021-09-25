Фото, видео ⟩ В Москве проходит акция КПРФ против результатов выборов

На Пушкинской площади в Москва акция началась под лозунгом "За честные выборы". Сообщается, что максимальное количество человек достигло примерно тысячи, после чего поток людей перестал быть настолько сильным.

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, и КПРФ решила провести его в виде встречи с избирателями. Полиция через громкоговорители призывает москвичей соблюдать социальную дистанцию и повторяет, что акция незаконна. В один момент полицейские, чтобы заглушить собравшихся, включили песню "Дядя Вова, мы с тобой".

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на акцию не пришел, поскольку принимает участие во встрече лидеров партий, попавших в Госдуму, с Путиным.

"Осада"

Накануне митинга полицейские пришли к нескольким представителям коммунистов и, как говорят они сами, "взяли их в осаду".

Днем в пятницу, 24 сентября, силовики в штатском также появились у здания московского городского комитета КПРФ, в котором находился глава протестного отдела Павел Иванов, писала Sota. Иванов связал появление силовиков с его призывами к людям выйти на акцию протеста 25 сентября.