Фото, видео ⟩ В Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов

На Пушкинской площади в Москва акция прошла под лозунгом "За честные выборы". Сообщается, что максимальное количество человек достигло примерно тысячи, после чего поток людей перестал быть настолько сильным. По оценке полиции, вышли около 400 человек.

Полиция через громкоговорители призывала собравшихся соблюдать социальную дистанцию и говорила, что акция незаконна.

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, и КПРФ решила провести его в виде встречи с избирателями. Полиция через громкоговорители призывает москвичей соблюдать социальную дистанцию и повторяет, что акция незаконна. В один момент полицейские, чтобы заглушить собравшихся, включили песню "Дядя Вова, мы с тобой".

Митингующие кричали "Отпускай!", требуя освободить политзаключенных, и "Отменяй!", выступая за отмену результатов электронного голосования в Москве. Также собравшиеся кричали "Единая Россия украла мандаты!" и заявляли, что не признают выборы.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на акцию не пришел, поскольку принимает участие во встрече лидеров партий, попавших в Госдуму, с Путиным.

"Осада"

Накануне митинга полицейские пришли к нескольким представителям коммунистов и, как говорят они сами, "взяли их в осаду".

Днем в пятницу, 24 сентября, силовики в штатском также появились у здания московского городского комитета КПРФ, в котором находился глава протестного отдела Павел Иванов, писала Sota. Иванов связал появление силовиков с его призывами к людям выйти на акцию протеста 25 сентября.