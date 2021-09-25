Фото ⟩ Что известно о предполагаемой новой девушке Тимати Саше Дони?

Все началось с того, что во время отдыха на греческом острове Миконос 38-летний артист опубликовал в Instagram ее фото. Да, лица было не разглядеть, но таблоиды мгновенно отреагировали и предположили, что это могла бы быть украинская модель Саша Дони.

Тем более, что Саша отметила геолокацию в соцсетях там же, где и Тимати.

Информации о девушке в СМИ немного. Известно, что настоящая фамилия Александры - Донец. Родилась модель в Чернигове, а сейчас живет в Киеве. Точный возраст блондинки никто не знает, но предполагается, что ей около 19-20 лет.

В детстве она профессионально занималась художественной гимнастикой. На Youtube доступны записи ее выступлений с чемпионатов Черниговской области.

В Instagram Саша впервые появилась в ноябре 2019 года. На модель подписаны 138 тысяч человек.

Поклонники Тимати разделились на два лагеря - одни желают им счастья артисту, а другие сравнивают Сашу с матерью дочки рэпера Аленой Шишковой, говоря, что они очень похожи внешне.

Кстати, в СМИ уже предполагают, что вероятно Саша - это самая высокая девушка Тимати, ее рост составляет 180 см. Рост Алены Шишковой - 176 см, Анастасии Решетовой (мать сына Тимати) - 178 см, а Екатерины Сафаровой - 167 см. Р

Отношения с Сашей Тимати пока никак не комментирует. Но снимки в профиле модели в соцсетях то и дело намекают на возможный роман.

К примеру, накануне рэпер опубликовал фотографии из частного самолета. А спустя какое-то время у девушки на странице появился снимок из самолета с теми же иллюминаторами.