В Литве 1609 новых случаев Covid-19, скончались девять человек

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1609 новых случаев заражения коронавирусом, скончались девять человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос в Литве до 587,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 6,4%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 324 329 человек.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 6679 тестов на Covid-19, позитивный результат дали 644 из них. За сутки умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, не было.

По состоянию на утро субботы стационарное лечение из-за симптомов Covid-19 требуется в Эстонии 137 пациентам. Всего госпитализированы 167 пациентов с коронавирусом, 115 из них не вакцинированы (68,9 процента), у 52 человек (31,1 процента) курс вакцинации завершен.

Из 644 новых случаев коронавируса в 461 случае вирус установлен у невакцинированных, а в 183 случаях - у полностью завершивших курс вакцинации.