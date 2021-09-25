Сб, 25.09.2021
Мы ясно видим, что в других странах ограничения соблюдаются, а в Латвии - нет, и, на мой взгляд, не было никаких попыток как-то контролировать эти ограничения. Уга Думпис, инфектолог.
Уга Думпис, инфектолог.

Видео ⟩ Старушка, у которой нашли коноплю, до сих пор не получила компенсации за уничтоженные полицией растения

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

В августе 2018 года полиция приехала к пенсионерке Дзидре Брузгуле в Виланский край и отрезала почти всю выращенную ею коноплю, поскольку правоохранители посчитали, что женщина выращивает марихуану. Женщина до сих пор не получил компенсации в размере 1500 евро за причиненный ущерб, хотя с момента решения суда прошло семь месяцев, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) 4. studija.

Тем летом полиция изъяла 363 куста каннабиса, которые были доставлены на экспертизу, которая показала, что зеленые растения не содержат наркотиков.

Полиция извинилась перед женщиной, но та обратилась за правосудием в суд, который первоначально решил возместить 27 евро за извлеченный каннабис, но отказался возмещать моральный ущерб.

В январе этого года Окружной административный суд решил частично удовлетворить ходатайство женщины о компенсации морального ущерба в связи с обыском имущества и обязал государство вернуть пенсионерке долг в размере 1500 евро. Хотя прошло семь месяцев, деньги так и не были получены.

Видео: Сюжет передачи 4. studija на латышском языке


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