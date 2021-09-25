Видео ⟩ Старушка, у которой нашли коноплю, до сих пор не получила компенсации за уничтоженные полицией растения

В августе 2018 года полиция приехала к пенсионерке Дзидре Брузгуле в Виланский край и отрезала почти всю выращенную ею коноплю, поскольку правоохранители посчитали, что женщина выращивает марихуану. Женщина до сих пор не получил компенсации в размере 1500 евро за причиненный ущерб, хотя с момента решения суда прошло семь месяцев, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) 4. studija.