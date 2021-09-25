Фото ⟩ Из-за извержения вулкана на Канарских островах закрыли аэропорт
Из-за того, что извержение вулкана на острове Пальма в испанском Канарском архипелаге, вулканический пепел приостановил работу аэропорта острова в субботу, сообщают власти.
Из-за того, что извержение вулкана на острове Пальма в испанском Канарском архипелаге, вулканический пепел приостановил работу аэропорта острова в субботу, сообщают власти.
Отмены рейсов начались в пятницу.
"Невозможно предсказать, когда мы сможем возобновить рейсы", - сообщила испанская авиакомпания Binter в Twitter.
Авиакомпания сообщила, что продолжаются полеты на Тенерифе и Ла Гомера, недалеко от Пальмы.
Паромы из Пальмы на Тенерифе ходят бесперебойно. Эта поездка занимает около четырех часов.
Извержение вулкана в природном парке Кумбре Вихе продолжается с прошлого воскресенья. В пятницу активность вулкана снова увеличилась.
Пожарные и помогавшие им добровольцы были вынуждены отступить, поскольку потоки лавы усилились.
В субботу вулканическая активность несколько снизилась.
Около 6200 человек, в том числе 400 туристов, были эвакуированы с начала извержения.
К настоящему времени в результате извержения было разрушено 420 зданий, а лава покрыла 190 гектаров земли. В результате извержения никто не пострадал, но материальный ущерб огромен.
По оценке главы регионального правительства Канарских островов Анхеля Виктора Торресса, ущерб составит более 400 миллионов евро.
В настоящее время неясно, как долго будет продолжаться извержение вулкана.
Галерея: Извержение вулкана на Канарских островах