Фото ⟩ Из-за извержения вулкана на Канарских островах закрыли аэропорт

"Аэропорт закрыт из-за большого количества пепла", - сказал оператор аэропорта Aena. "Операции по уборке начались, но ситуация может измениться в любой момент".

Отмены рейсов начались в пятницу.

"Невозможно предсказать, когда мы сможем возобновить рейсы", - сообщила испанская авиакомпания Binter в Twitter.

Авиакомпания сообщила, что продолжаются полеты на Тенерифе и Ла Гомера, недалеко от Пальмы.

Паромы из Пальмы на Тенерифе ходят бесперебойно. Эта поездка занимает около четырех часов.

Извержение вулкана в природном парке Кумбре Вихе продолжается с прошлого воскресенья. В пятницу активность вулкана снова увеличилась.

Пожарные и помогавшие им добровольцы были вынуждены отступить, поскольку потоки лавы усилились.

Расширяя меры предосторожности, были эвакуированы люди еще из трех небольших городков с несколькими сотнями жителей.

В субботу вулканическая активность несколько снизилась.

Около 6200 человек, в том числе 400 туристов, были эвакуированы с начала извержения.

К настоящему времени в результате извержения было разрушено 420 зданий, а лава покрыла 190 гектаров земли. В результате извержения никто не пострадал, но материальный ущерб огромен.

По оценке главы регионального правительства Канарских островов Анхеля Виктора Торресса, ущерб составит более 400 миллионов евро.

В настоящее время неясно, как долго будет продолжаться извержение вулкана.