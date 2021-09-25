Француз Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея. Козиолс избран в состав совета
Француз Люк Тардиф одержал победу на выборах президента Международной федерации хоккея (IIHF).
Француз Люк Тардиф одержал победу на выборах президента Международной федерации хоккея (IIHF).
Его главным соперником был немец Франц Райндль, который считался главным фаворитом голосования. Для выявления победителя потребовалось четыре тура голосования. В итоге за француза проголосовало 67 человек (63%), а Райндль занял второе место - 39 голосов (37%).
Кроме Тардифа и Райндля на пост главы Международной федерации хоккея претендовали чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, а также белорус Сергей Гончаров.
Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. На посту главы Международной федерации хоккеия Тардиф сменил Рене Фазеля, который руководил организацией 27 лет.
Тардиф вошёл в совет IIHF в 2012 году, где занимал должность казначея. В 2006 году он стал президентом Федерации хоккея Франции и затем трижды был переизбран на этом посту.
Также в Санкт-Петербурге состоялись выборы членов совета Международной федерации хоккея. В первом туре голосования в совет избрали Павла Буре (Россия), Хейкки Хиетанена (Финляндия), Рэнто Раффейнера (Швейцария), Андерса Ларрсона (Швеция) и Андреа Гиоса (Италия), во втором - потерпевшего поражение на выборах президента немца Франца Райндля.
В последнем туре голосования в совет IIHF был избран генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Виестурс Козиолс, за которого проголосовали 33 человека.