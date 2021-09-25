Француз Люк Тардиф стал новым президентом Международной федерации хоккея. Козиолс избран в состав совета

Его главным соперником был немец Франц Райндль, который считался главным фаворитом голосования. Для выявления победителя потребовалось четыре тура голосования. В итоге за француза проголосовало 67 человек (63%), а Райндль занял второе место - 39 голосов (37%).

Кроме Тардифа и Райндля на пост главы Международной федерации хоккея претендовали чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, а также белорус Сергей Гончаров.

Выборы прошли в рамках полугодового конгресса IIHF в Санкт-Петербурге. На посту главы Международной федерации хоккеия Тардиф сменил Рене Фазеля, который руководил организацией 27 лет.

Тардиф вошёл в совет IIHF в 2012 году, где занимал должность казначея. В 2006 году он стал президентом Федерации хоккея Франции и затем трижды был переизбран на этом посту.

Также в Санкт-Петербурге состоялись выборы членов совета Международной федерации хоккея. В первом туре голосования в совет избрали Павла Буре (Россия), Хейкки Хиетанена (Финляндия), Рэнто Раффейнера (Швейцария), Андерса Ларрсона (Швеция) и Андреа Гиоса (Италия), во втором - потерпевшего поражение на выборах президента немца Франца Райндля.