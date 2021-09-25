Видео ⟩ Произошло столкновение автоцистерны VUGD и легковой машины; пострадали шесть человек

В субботу в 16:22, проезжая Гаркалненскую волость Ропажского края, автоцистерна VUGD попала в дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате чего автоцистерна перевернулась в сторону. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе пятеро пожарных были доставлены в медицинское учреждение.

🇱🇻 Upesciema ielas krustojumā ar Rīgas apvedceļu #A4 (Baltezers—Saulkalne) #Upesciems #Garkalne notika VUGD un vieglā transportlīdzekļa avārija. Negadījuma rezultātā glābēju auto apgāzās. Avārijā cietuši 6 cilvēki, to skaitā 5 glābēji.

📸 Sergejs Burluckijs pic.twitter.com/iVj4uBG4hg — BreakingLV (@breakinglv) September 25, 2021

В Государственную полицию поступила информация, что в субботу в Гаркалнской волости Ропажского края произошло столкновение автоцистерны VUGD с легковым автомобилем. Столкновение произошло, когда автомобили пересекали регулируемый перекресток с разных сторон. После столкновения автоцистерна VUGD перевернулась, в результате столкновения пострадали пять сотрудников VUGD и водитель автомобиля.

Видео: Столкновение автоцистерны VUGD с легковым автомобилем