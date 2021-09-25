Видео ⟩ Произошло столкновение автоцистерны VUGD и легковой машины; пострадали шесть человек

В субботу в 16:22, проезжая Гаркалненскую волость Ропажского края, автоцистерна VUGD попала в дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, в результате чего автоцистерна перевернулась в сторону. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе пятеро пожарных были доставлены в медицинское учреждение.
В Государственную полицию поступила информация, что в субботу в Гаркалнской волости Ропажского края произошло столкновение автоцистерны VUGD с легковым автомобилем. Столкновение произошло, когда автомобили пересекали регулируемый перекресток с разных сторон. После столкновения автоцистерна VUGD перевернулась, в результате столкновения пострадали пять сотрудников VUGD и водитель автомобиля.
Видео: Столкновение автоцистерны VUGD с легковым автомобилем
Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Текущая информация, доступная полиции, указывает, что во время столкновения у автомобиля VUGD был включен звуковой и визуальный сигнал. Выясняются точные обстоятельства случившегося.