Главное за 25 сентября ⟩ Протесты в России, извержение вулкана на Канарских островах и очереди за вакцинами

В Москве прошла акция КПРФ против результатов выборов. Сегодня, 25 сентября, в центре Москвы прошла акция Коммунистической партии РФ (КПРФ) против результатов последних выборов в Госдуму. Перед началом акции полиция "взяла в осаду" сторонников российских коммунистов - в горкоме партии и Мосгордуме.

Медведей в Латвии все больше, но охоту на них снова не разрешат. Что делать, если встретите медведя? В Латвии бурые медведи (Ursus arctos) являются охраняемыми животными, и, хотя их количество в последние годы увеличилось, охота на них в Латвии запрещена, и в ближайшем будущем не планируется принимать решение о такой возможности.

Трагедия в Финляндии - мать из-за финансовых проблем убила себя и своих детей. 24 января в полицию поступило сообщение о пропавших без вести женщине и двух детях в общине Мухос: ранее она уехала из дома на машине вместе со своими детьми школьного и дошкольного возраста, и их местонахождение было неизвестно.

Экстремальная погода и "зеленое" Рождество. С какими изменениями климата Латвия может столкнуться в будущем? Рассказываем, какие изменения климата могут "навестить" Латвию в ближайшем и отдаленном будущем. Нас также интересовало, какие экстремальные природные явления в Латвии могут стать более регулярными и интенсивными.

Коронавирус:

Выявлено 816 новых случаев Covid-19, скончались семь человек. Поступила информация о семи смертях. 638 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 178 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 370,9 до 391,9 случая на 100 000 населения.

Ответы на самые часто задаваемые вопросы о цифровом сертификате Covid-19. Каждый день жители Латвии идут на вакцинацию, а в последствии получают цифровой сертификат Covid-19, который используют как в повседневной жизни, так, например, и для путешествий.

На получение прививки от коронавируса выстраиваются очереди. Многие ранее откладывали вакцинацию, ожидая, когда можно будет сделать прививку Johnson & Johnson. А привиться этой вакциной в пунктах вакцинации внутри торговых центров можно как по предварительной записи, так и просто заняв очередь на месте.

"Заразите Covid-19, хочу учиться очно!" Кажется, такая просьба может привести к уголовному делу. Предусмотрена ли ответственность за желание заболеть коронавирусом или намерение заразить им? Спойлер - да, и даже уголовная. Представители полиции поделились ответами на эти вопросы.

В Лиепае собралась длинная очередь за вакцинами Janssen. Вакцинация в Лиепае началась в 9 часов утра и продлится до 13:00 или до тех пор, пока не закончатся все 350 имеющихся вакцин Janssen. Вакцинацию проводит бригада специалистов из докторантуры доктора Лайлы Атике, которые начали принимать людей и проводить вакцинацию еще до начала работы.

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Ультиматум президенту от оболтусов. Совсем недавно пользователи социальных сетей были в восторге от большого события - члены партии "Латвия на первом месте" (LPV) опубликовали ультиматум президенту Эгилу Левитсу. Поскольку последний сезон реалити-шоу "Через тернии к..." был относительно скучным, я рад, что новая партия своей активностью снова поднимает планку.

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