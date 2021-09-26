Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в тяжёлом весе
Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над британцем Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Поединок, который состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма", продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным решением судей победа досталась украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.
34-летний Усик захватил преимущество уже в первых раундах. Он на протяжении всего боя действовал первым номером и нанёс больше ударов по своему сопернику. Ближе к середине боя Джошуа наконец удалось ответить украинцу и нанести несколько точных ударов, но затем Усик вновь стал контроллировать поединок.
В заключительном раунде Усик был близок к тому, чтобы отправить Джошуа в нокаут, но британца спас прозвучавший финальный гонг.
What a finale! 💥#JoshuaUsyk pic.twitter.com/ZMFNunGO7B— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) September 25, 2021
Таким образом, украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Теперь на счету Усика 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 - нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере. Единственным, кто побеждал британца до Усика был Энди Руис-младший.
После боя промоутер британца Эдди Хирн отметил, что Джошуа уже жаждет реванша и хочет вернуть свои пояса. Усик, комментируя возможный реванш, сказал, что сейчас он хочет вернуться домой и провести время с семьёй. Также украинец после боя рассказал о важном семейном событии.
"Сегодня наша с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. На данный момент я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьёй, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они балуются, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше", - приводит слова Усика ua.tribuna.com.
Напомним, для Усика поединок против Джошуа стал лишь третьим после смены дивизиона. До перехода в тяжёлый вес украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.
A new heavyweight champion of the world 🏆 Oleksandr Usyk beats Anthony Joshua by unanimous decision to claim the heavyweight titles 🇺🇦🥊 pic.twitter.com/lhP1i8K7gn— ESPN UK (@ESPNUK) September 25, 2021