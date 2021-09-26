Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в тяжёлом весе

Поединок, который состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма", продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным решением судей победа досталась украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.

34-летний Усик захватил преимущество уже в первых раундах. Он на протяжении всего боя действовал первым номером и нанёс больше ударов по своему сопернику. Ближе к середине боя Джошуа наконец удалось ответить украинцу и нанести несколько точных ударов, но затем Усик вновь стал контроллировать поединок.

В заключительном раунде Усик был близок к тому, чтобы отправить Джошуа в нокаут, но британца спас прозвучавший финальный гонг.

Таким образом, украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Теперь на счету Усика 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 - нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере. Единственным, кто побеждал британца до Усика был Энди Руис-младший.

После боя промоутер британца Эдди Хирн отметил, что Джошуа уже жаждет реванша и хочет вернуть свои пояса. Усик, комментируя возможный реванш, сказал, что сейчас он хочет вернуться домой и провести время с семьёй. Также украинец после боя рассказал о важном семейном событии.

"Сегодня наша с женой годовщина - 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. На данный момент я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьёй, со своими детьми. Я хочу наблюдать, как они балуются, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше", - приводит слова Усика ua.tribuna.com.

Напомним, для Усика поединок против Джошуа стал лишь третьим после смены дивизиона. До перехода в тяжёлый вес украинец становился абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе.