Вс, 26.09.2021
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Уга Думпис, инфектолог.

Выехала из Вентспилса и не прибыла в пункт назначения. Полиция просит помощи в поиске Уны Екабсоне

ФОТО: Valsts policija

Лиепайское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести женщину 1967 года рождения - Уну Екабсоне.

Сегодня, 25 сентября, около 9:00 женщина выехала из Вентспилса (с улицы Дзинтару) на красной машине RENAUL CLIO (государственный номер FU 7822) к своим родственникам в Лиепаю (на улицу Стразду), но не прибыла к месту назначения. Она также не выходит на связь.

У нее были с собой личные вещи, в том числе документ, удостоверяющий личность.

Ее рост 167 см, волосы черные до плеч, пышное телосложение. Психологически уравновешенная. Не склонна к похождениям.

Полиция призывает посмотреть на фотографию женщины и всех, кто знает о ее местонахождении или видел машину, на которой она ехала, в любое время связаться с правоохранительными органами по телефону 110!


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