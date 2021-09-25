Выехала из Вентспилса и не прибыла в пункт назначения. Полиция просит помощи в поиске Уны Екабсоне

Сегодня, 25 сентября, около 9:00 женщина выехала из Вентспилса (с улицы Дзинтару) на красной машине RENAUL CLIO (государственный номер FU 7822) к своим родственникам в Лиепаю (на улицу Стразду), но не прибыла к месту назначения. Она также не выходит на связь.

У нее были с собой личные вещи, в том числе документ, удостоверяющий личность.

Ее рост 167 см, волосы черные до плеч, пышное телосложение. Психологически уравновешенная. Не склонна к похождениям.