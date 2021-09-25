Сб, 25.09.2021
Я думала, что у этой девушки одна огромная сиська, но, очевидно, это чтобы было видно кружево jen, пользовательница Twitter
jen, пользовательница Twitter

Выехала из Вентспилса и не приехала в пункт назначения. Полиция просит помощи в поиске Уны Екабсоне

ФОТО: Valsts policija

Лиепайское отделение Курземского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую без вести женщину1967 года рождения - Уну Екабсоне.

Сегодня, 25 сентября, около 9:00 женщина выехала из Вентспилса по улице Дзинтару на красной машине RENAUL CLIO (государственный номер FU 7822) к своим родственникам в Лиепаю, улицу Стразду, но не приехала к месту назначения. Она также не выходит на связь.

У нее были с собой личные вещи, в том числе документ, удостоверяющий личность.

Ее рост 167 см, волосы черные до плеч, телосложение круглое. Психологически уравновешенная. Не склонна к странствиям.

Полиция призывает посмотреть на фотографию женщины и всем тем, кто знает об ее местонахождении, или если вы видели машину, на которой ехала женщина. Вы можете связаться с полицией в любое время по телефону 110!


НАВЕРХ
Back