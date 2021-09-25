Передача: "Вакцинированы десять 121-летних пожилых людей" - почему в данных о вакцинации есть ошибки?

Каждая принятая вакцина регистрируется в системе E-veselība. На основе этих данных составляется отчет о вакцинации против Covid-19, который находится в открытом доступе. Всего в нем уже более миллиона записей. В нем можно найти факты о каждой использованной дозе вакцины, а также о возрасте, поле и причинах вакцинации.

Однако в списке много нелогичных ошибок и несоответствий. Некоторые из них также были совершены клиникой Working Day Clinic, которой руководит Леонтий Мороз, указывая неправильную дату вакцинации или неправильный возраст.

Мороз рассказал: "Регистраторы тоже люди. И одна и та же информация должна быть заполнена о каждом пациенте, и если за день приходит большое количество пациентов, возможно, регистратор чисто технически выбрал, например, другую дату".

Из этого списка, например, можно сделать вывод, что в стране были вакцинированы десять 121-летних пожилых людей, хотя в регистре населения указано, что в Латвии нет жителей такого возраста. Иногда также отображаются несуществующие серийные номера вакцин.

Дело в деньгах?

В более чем 300 записях о вакцинации молодые люди считаются пожилыми людьми старше 60 лет. Это привлекает внимание: ведь, например, семейные врачи получают более высокую плату в размере 12,6 евро при вакцинации человека старше 60 лет, что почти на пять евро больше, чем при вакцинации других.

Те, кто занимается вакцинацией, отрицают данный факт. Чтобы получить плату за оказанную услугу, недостаточно зарегистрировать вакцину в системе Е-veselībа. Счет основан на других данных. На практике для некоторых врачей это означает, что они также должны вручную заполнять специальный талон.

В Национальной службе здравоохранения (NVD) пояснили, что два раздела информационной системы сравниваются и используются в течение месяца для исправления ошибок. Отчет о вакцинации показывает, что некоторые ошибки действительно исправлены, а другие остаются на долгое время.

На сегодняшний день медицинские учреждения получили рекомендации и указания по повышению качества предоставляемых данных.

Могут быть санкции?

Ведущий эксперт NVD в области здравоохранения Лига Гайгала сказала: "В настоящее время мы приближаемся к первым санкциям, потому что мы дали периоды для исправления и повторной профилактики. Потому что наш главный принцип - данные должны быть верными и точными".

Если данные о вакцинации неправильные, у человека могут возникнуть проблемы с созданием сертификата о вакцинации. В этом случае следует обратиться в медицинское учреждение, где была сделана вакцина, для уточнения информации. Надежные данные также играют важную роль в анализе и мониторинге всего процесса.