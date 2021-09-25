Видео ⟩ В Рижском роддоме вакцинирована лишь каждая пятая беременная женщина

"Беременные женщины не относятся к группе низкого риска, независимо от возраста, они относятся к среднему или даже высокому риску, в зависимости от того, какими дополнительными заболеваниями они болеют, насколько они здоровы или нездоровы", - поделилась руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня Майра Янсоне.

Врач говорит, что предсказать, как Covid-19 подействует на беременную женщину, очень и очень сложно. К сожалению, у многих беременных болезнь протекает тяжело. В большинстве случаев им требовалось лечение в отделении интенсивной терапии. Большинству будущих мам помогли дышать как с помощью потока кислорода, так и с помощью легочной вентиляции.

"Есть пациенты, у которых очень тяжелое течение болезни. Есть те, кто выжил, есть еще, к сожалению, и печальные случаи",-

- добавляет Майра Янсоне. Например, удалось спасти малыша, но не удалось спасти саму беременную женщину. Другой аспект - зачастую беременность приходится прерывать преждевременно, чтобы попытаться спасти женщину.

По словам врачей, этих женщин объединял один факт - они отказывались вакцинироваться. Девятнадцатилетняя девушка, умершая на этой неделе, не была в равной степени защищена от вируса.

Однако в Рижском роддоме подчеркивают, что вакцинированных беременных женщин становится все больше. Каждая пятная беременная женщина - вакцинирована.

Председатель правления Рижского родильного дома Санта Маркова подчеркивает, что отношение становится все более благосклонным, но охват вакцинацией мог бы быть больше.

Врачей в роддоме больше всего беспокоит тенденция - если летом было мало положительных результатов теста, то сейчас это встречается все чаще. С начала года только в Рижском роддоме у 58 беременных был положительный результат теста.

В настоящее время две или три беременных, инфицированных Covid-19, еженедельно попадают в родильный дом.