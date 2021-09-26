В воскресенье потеплеет до +18
В воскресенье, 26 сентября, максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +12 градусов на востоке страны до +18 градусов на юге Курземе, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 26 сентября, максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +12 градусов на востоке страны до +18 градусов на юге Курземе, прогнозируют синоптики.
В Курземе будет безветренно, в остальной части страны ожидается северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного.
Небо в основном будет ясным, в восточных регионах страны будет переменная облачность, без осадков.
В столице последнее воскресенье месяца будет сухим и солнечным, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, который не позволит температуре воздуха подняться выше +14...+15 градусов.
Погода определяется антициклоном.