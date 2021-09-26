Вс, 26.09.2021
В будущем зимой может быть меньше снега и ожидается "зеленое" Рождество. Даце Гайле, аналитик данных отдела прогнозов и климата LVĢMC
Даце Гайле, аналитик данных отдела прогнозов и климата LVĢMC

В воскресенье потеплеет до +18

Кот на крыше машины ФОТО: Zane Bitere/LETA

В воскресенье, 26 сентября, максимальная температура воздуха в Латвии ожидается от +12 градусов на востоке страны до +18 градусов на юге Курземе, прогнозируют синоптики.

В Курземе будет безветренно, в остальной части страны ожидается северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного.

Небо в основном будет ясным, в восточных регионах страны будет переменная облачность, без осадков.

В столице последнее воскресенье месяца будет сухим и солнечным, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, который не позволит температуре воздуха подняться выше +14...+15 градусов.

Погода определяется антициклоном.


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