В воскресенье потеплеет до +18

В Курземе будет безветренно, в остальной части страны ожидается северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного.

Небо в основном будет ясным, в восточных регионах страны будет переменная облачность, без осадков.

В столице последнее воскресенье месяца будет сухим и солнечным, будет дуть умеренный северный, северо-западный ветер, который не позволит температуре воздуха подняться выше +14...+15 градусов.