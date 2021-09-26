Латвийский боец Александр Чижов нокаутировал соперника и завоевал титул чемпиона мира по ММА

В главном поединке вечера встретились опытный украинец Виталий Стоян и латвийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Чижов. Бой завершился уже в первом раунде - Чижов одержал победу зрелищным нокаутом и завоевал вакантный пояс чемпиона мира WWFС.

Aleksandrs Chizhovs knocks out Vitaliy Stoyan to claim the vacant WWFC welterweight title. And new. #WWFC20 pic.twitter.com/esyW2Yb3Zl — caposa (@Grabaka_Hitman) September 25, 2021

Вся команда Александра провела колоссальную работу, Чижов готовился в престижном зале Allstars Training Center в Стокгольме, а спарринг-партнёром латвийского бойца был сам Хамзат Чимаев.

Александра окружает очень сильная команда профессионалов, в которую входят тренеры Игорь Месмер и Андрей Маслов, менеджер Павел Сахаревский, известный спортивный диетолог Александр Фока, один из лучших юристов Украины Николай Ковальчук, а также катмен Игорь Чудин. Это только основные участники команды.

Напомним, Чижов является представителем известного бойцовского бренда "Большой Куш" и латвийского клуба Gracie Barra.

Эта ярчайшая победа не только сделала молодого и амбициозного спортсмена обладателем титула, но и, несомненно, приблизила его к заветной мечте - попаданию в сильнейшую лигу мира UFC, куда чемпионы WWFС переходят с завидной регулярностью.

"Мы чемпионы мира, и это только начало!" - написал менеджер бойца Павел Сахаревский в своих социальных сетях.