Вс, 26.09.2021
Мы не станем закрывать школы, но помещения, где происходят необязательные контакты, придется закрыть. Уга Думпис, инфектолог.
Уга Думпис, инфектолог.

Выявлено 567 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 400

Вакцинация ФОТО: Jüri Looring

За минувшие сутки в Латвии выявлено 567 новых случаев Covid-19, поступила информация о двух смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 79 лет.

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

478 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 89 - привитыми от Covid-19. За последние 14 дней общее количество заболевших достигло 7 593 человек, что является самым высоким показателем с 21 мая, когда общее количество заболевших за 14 дней достигало 7 726 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 391,9 до 401,1 случая на 100 000 населения. Кумулятивный показатель заболеваемости в последний раз превышал порог в 400 случаев 21 мая, когда он составлял 405 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 13 112 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 154 786 человек, 2684 заразившихся коронавирусом скончались.


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