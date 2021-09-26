Выявлено 567 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 400

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 79 лет.

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет,

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

478 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 89 - привитыми от Covid-19. За последние 14 дней общее количество заболевших достигло 7 593 человек, что является самым высоким показателем с 21 мая, когда общее количество заболевших за 14 дней достигало 7 726 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 391,9 до 401,1 случая на 100 000 населения. Кумулятивный показатель заболеваемости в последний раз превышал порог в 400 случаев 21 мая, когда он составлял 405 случаев на 100 000 населения.

Вчера в Латвии было сделано 13 112 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,3%.