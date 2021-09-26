ВИДЕО ⟩ Шевченко нокаутировала соперницу и в шестой раз защитила пояс

Бой завершился победой Валентины Шевченко нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда. Судья принял решение остановить противостояние, посчитав, что Мёрфи не сможет защититься от ударов чемпионки.

Таким образом, Шевченко провела шестую подряд защиту титула в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Теперь в послужном списке киргизской спортсменки 22 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах (ММА). В активе американки 15 побед и 5 поражений.

Во втором главном бою турнира встречались чемпион в полулёгком весе (до 65,8 кг) австралиец Александр Волкановски и американец Брайан Ортега. Победа единогласным решением судей (49-46, 50-46, 50-44) досталась 32-летнему австралийцу, который сумел защитить свой титул.