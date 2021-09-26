18+ ⟩ Труп на городской площади: в Афганистане возобновились запрещенные "традиции" "Талибана"

Талибан сообщает, что они застрелили четырех предполагаемых похитителей и повесили их тела на площадях афганского города Герат.

"Представление" состоялось на следующий день после того, как официальный представитель Талибана предупредил, что в стране возобновится исполнение различных запрещенных приговоров, включая смертную казнь и ампутации.

По словам местного чиновника, четверо мужчин погибли в результате стрельбы после того, как захватили предпринимателя и его сына.

Местные жители сообщают, что в центре города был виден висящий человеческий труп. Сотрудник местного магазина Вазир рассказал СМИ, что на городскую площадь были доставлены тела четырех человек, одно из которых было повешено там. Между тем, остальные три трупа были перевезены в другие районы города для "публичной демонстрации".

Заместитель губернатора Герата сказал, что все это проводилось с целью удержать людей от дальнейших преступлений.

ФОТО: Reuters/ScanPix