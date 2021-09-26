Пустой банковский счёт и шесть телохранителей: как живёт бежавшая из Беларуси спортсменка Тимановская

В августе во время летних Олимпийских игр в Токио белоруска Тимановская была без предупреждения заявлена ​​на командную эстафету 4х400 метров.

Тимановская раскритиковала это решение, заявив в своём Instagram, что спортсмены не должны нести ответственность за ошибки функционеров. Через день Тимановская получила уведомление с требованием вернуться домой. Спортсменка опасалась этого и с помощью полиции Японии приехала в Польшу, где сейчас живёт с мужем.

В разговоре с Der Spiegel Тимановская рассказала, что они с мужем живут в Варшаве и получают предметы первой необходимости.

"На моём банковском счёте нет денег. Мы потратили сбережения на покупку машины, а регулярный доход был направлен на то, чтобы помочь моей матери оплачивать счета за коммунальные услуги",

- сказала Тимановская о своём нынешнем финансовом положении.

Дом Тимановской круглосуточно охраняют шесть телохранителей, но 24-летняя спортсменка до сих пор живёт в страхе, вспоминая обнаруженного недавно мёртвым в Киеве белорусского активиста Виталия Шишова.

"Это меня напугало. Ситуация очень сложная",

- вспоминает девушка смерть Шишова.

После принятия Тимановской решения не возвращаться в Беларусь страдают и её родственники. Её мать боится потерять работу, а брата легкоатлетки, несмотря на слабое зрение, насильно призвали в армию.

Однако, несмотря на пережитое в недавнем прошлом, Тимановская продолжает подчёркивать, что она патриот Беларуси и никогда не откажется от гражданства своей страны. В ближайшее время, правда, спортсменка хотела бы представлять на международных соревнованиях Польшу.