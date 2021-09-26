Главное за 26 сентября ⟩ Утечка углеводородной жидкости, Путин в Сибири и латвийский боец - чемпион мира по ММА
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
В Вентспилсе произошла утечка углеводородной жидкости. Утром в воскресенье, 26 сентября, в Вентспилсе из вагона поезда вытекло небольшое количество углеводородной жидкости, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира в тяжёлом весе. Поединок, который состоялся в Лондоне на стадионе "Тоттенхэма", продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным решением судей победа досталась украинскому боксёру - 116-112, 117-114, 115-113.
Труп на городской площади: в Афганистане возобновились запрещенные "традиции" "Талибана". В Афганистане были застрелены четыре преступника, останки которых впоследствии были размещены на городских площадях, сообщает BBC со ссылкой на заявление талибов.
Латвийский боец Александр Чижов нокаутировал соперника и завоевал титул чемпиона мира по ММА. В главном поединке вечера встретились опытный украинец Виталий Стоян и латвийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Чижов. Бой завершился уже в первом раунде - Чижов одержал победу зрелищным нокаутом и завоевал вакантный пояс чемпиона мира WWFС.
В США с рельсов сошел поезд - есть погибшие. Поезд, следовавший из Чикаго к побережью Тихого океана, перевозил 141 пассажира и 16 членов экипажа. Причина аварии пока не установлена. Начато расследование.
Новый парламент Исландии создал беспрецедентную ситуацию в европейской политике. Согласно официальным результатам выборов, опубликованным в воскресенье 26 сентября, более половины нового парламента Исландии будут возглавлять женщины.
Путин в Сибири: Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента России. На более чем 20 фотографиях видно, как Путин отдыхает в Сибири после рабочего визита на Дальний Восток в начале сентября.
В Сакской волости в ДТП погибла женщина; ранее полиция просила помощи в ее поисках. Как ранее сообщила полиция, женщина выехала из Вентспилса в Лиепаю в субботу утром, но не прибыла в пункт назначения. Она также не выходила на связь. Поэтому полиция в субботу начала поиск пропавшей женщины.
Схватка поставщиков в Муцениеки: предприниматель подозревает искажение конкуренции. Предприниматель считает, что центр для беженцев Муцениеки допустил нарушение в конкуренции в поставках продуктов питания. Видео очевидца зафиксировано как проводилась торговля во время карантина в центре для размещения беженцев в Муцениеки с нарушением эпидемиологических требований. PMLP обещает пересмотреть порядок доставки товаров в центре беженцев Муцениеки в условиях карантина, сообщает передача Nekā personīga.
Совет по конкуренции начал расследование возможного картеля в дорожном строительстве. В этом году компания узнала о крупном строительном картеле. Десять гигантов отрасли были оштрафованы на миллионы и временно лишены права участвовать в государственных и муниципальных закупках. Это решение оспорили практически все строители. Передаче Nekā personīga стало известно, что Совет по конкуренции подозревает, что и между крупными участниками дорожного строительства ведется конкурс. Этим летом обыски прошли в пяти компаниях.
Коронавирус:
Выявлено 567 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 400. За последние 14 дней общее количество заболевших достигло 7593 человек, что является самым высоким показателем с 21 мая, когда общее количество заболевших за 14 дней достигло 7726 человек.
Не так, как вчера: в воскресенье очередей у пунктов вакцинации уже не наблюдается. Вакцинация от Covid-19, в том числе в торговых центрах, в воскресенье, 26 сентября, проходит в обычном режиме, очереди не образуются, сообщила LЕТА представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.
Передача: Государство все еще не вернуло больницам деньги за вложения в связи с Covid-19. В рамках подготовки к наплыву пациентов с Covid-19 больницы в очередной раз получили от Министерства здравоохранения рекомендацию не медлить с подготовкой к новой вспышке. Но на самом деле государство все еще не рассчиталось с больницами за вложения даже за прошлый год, сообщает передача De Facto.
Почитать, чтобы отвлечься:
Зубы монстра, грубые надписи. Может ли школьник носить "креативную" маску? Мы помним, что являемся частью общества. В школе и на уроках мы не одни. Не следует выбирать маски, которые могут показаться пугающими или оскорбительными для окружающих.
Павел Прилучный рассказал о предпочтениях в сексе. Прилучный заметил, что для него в сексе важна душа, иначе все превращается в "мясную историю". А кроме того, несмотря на брутальный вид, внутри он самый настоящий романтик.
Победа Ольги Бодровой, Бондарчук, Хаматова и другие звезды: итоги 32-го фестиваля "Кинотавр". С 21 по 25 сентября в Сочи прошел 32-й фестиваль "Кинотарв". Издание Forbes отмечает, что в этом году за призы основного конкурса соревновались 15 картин, 6 из которых - дебюты.