Главное за 26 сентября ⟩ Утечка углеводородной жидкости, Путин в Сибири и латвийский боец - чемпион мира по ММА

Новый парламент Исландии создал беспрецедентную ситуацию в европейской политике. Согласно официальным результатам выборов, опубликованным в воскресенье 26 сентября, более половины нового парламента Исландии будут возглавлять женщины.

Путин в Сибири: Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента России. На более чем 20 фотографиях видно, как Путин отдыхает в Сибири после рабочего визита на Дальний Восток в начале сентября.

В Сакской волости в ДТП погибла женщина; ранее полиция просила помощи в ее поисках. Как ранее сообщила полиция, женщина выехала из Вентспилса в Лиепаю в субботу утром, но не прибыла в пункт назначения. Она также не выходила на связь. Поэтому полиция в субботу начала поиск пропавшей женщины.

Схватка поставщиков в Муцениеки: предприниматель подозревает искажение конкуренции. Предприниматель считает, что центр для беженцев Муцениеки допустил нарушение в конкуренции в поставках продуктов питания. Видео очевидца зафиксировано как проводилась торговля во время карантина в центре для размещения беженцев в Муцениеки с нарушением эпидемиологических требований. PMLP обещает пересмотреть порядок доставки товаров в центре беженцев Муцениеки в условиях карантина, сообщает передача Nekā personīga.

Совет по конкуренции начал расследование возможного картеля в дорожном строительстве. В этом году компания узнала о крупном строительном картеле. Десять гигантов отрасли были оштрафованы на миллионы и временно лишены права участвовать в государственных и муниципальных закупках. Это решение оспорили практически все строители. Передаче Nekā personīga стало известно, что Совет по конкуренции подозревает, что и между крупными участниками дорожного строительства ведется конкурс. Этим летом обыски прошли в пяти компаниях.

Коронавирус:

Выявлено 567 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 400. За последние 14 дней общее количество заболевших достигло 7593 человек, что является самым высоким показателем с 21 мая, когда общее количество заболевших за 14 дней достигло 7726 человек.

Не так, как вчера: в воскресенье очередей у пунктов вакцинации уже не наблюдается. Вакцинация от Covid-19, в том числе в торговых центрах, в воскресенье, 26 сентября, проходит в обычном режиме, очереди не образуются, сообщила LЕТА представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Инга Васильева.

Передача: Государство все еще не вернуло больницам деньги за вложения в связи с Covid-19. В рамках подготовки к наплыву пациентов с Covid-19 больницы в очередной раз получили от Министерства здравоохранения рекомендацию не медлить с подготовкой к новой вспышке. Но на самом деле государство все еще не рассчиталось с больницами за вложения даже за прошлый год, сообщает передача De Facto.

Почитать, чтобы отвлечься:

Зубы монстра, грубые надписи. Может ли школьник носить "креативную" маску? Мы помним, что являемся частью общества. В школе и на уроках мы не одни. Не следует выбирать маски, которые могут показаться пугающими или оскорбительными для окружающих.

Павел Прилучный рассказал о предпочтениях в сексе. Прилучный заметил, что для него в сексе важна душа, иначе все превращается в "мясную историю". А кроме того, несмотря на брутальный вид, внутри он самый настоящий романтик.