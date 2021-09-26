Вс, 26.09.2021
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Майра Янсоне, руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня

В Литве 1251 новый случай Covid-19, скончались 13 человек
В Эстонии - 465

Вильнюс. Литва. Иллюстративное фото. ФОТО: Michele Ursi / Shutterstock

За минувшие сутки в Литве выявлен 1251 новый случай заражения коронавирусом, скончались 13 человек, сообщил в воскресенье, 26 сентября, Департамент статистики. В Эстонии 465 новых случаев.За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 77-летняя женщина.

Литва

В Литве в субботу заражение Covid-19 было подтверждено еще у 1251 человека, умерло 13 человек с диагнозом Covid-19, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

По данным Департамента статистики, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за 14 дней в Литве увеличился до 603,3.

В Литве от Covid-19 полностью вакцинированы 1 624 383 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4473 теста на Covid-19, позитивный результат дали 465 из них. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 77-летняя женщина.

Из 465 новых случаев коронавируса в 339 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 126 случаях - у полностью завершивших курс вакцинации.

Не менее чем одну дозу вакцины от Covid-19 получили 66,7% взрослого населения Эстонии.


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