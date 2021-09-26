В Литве 1251 новый случай Covid-19, скончались 13 человек

Литва

В Литве в субботу заражение Covid-19 было подтверждено еще у 1251 человека, умерло 13 человек с диагнозом Covid-19, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

По данным Департамента статистики, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за 14 дней в Литве увеличился до 603,3.

В Литве от Covid-19 полностью вакцинированы 1 624 383 человека.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4473 теста на Covid-19, позитивный результат дали 465 из них. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась 77-летняя женщина.

Из 465 новых случаев коронавируса в 339 случаях вирус установлен у невакцинированных, а в 126 случаях - у полностью завершивших курс вакцинации.