Вс, 26.09.2021
Предсказать, как Covid-19 подействует на беременную женщину, очень и очень сложно. Майра Янсоне, руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня
Майра Янсоне, руководитель центра перинатального ухода больницы Страдиня
3

Фото ⟩ Путин в Сибири: Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента России

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье, 26 сентября, Кремль опубликовал фотографии с отдыха президента России Владимира Путина в Сибири, где он побывал в начале этого месяца, сообщают иностранные СМИ.

На более чем 20 фотографиях видно, как Путин отдыхает в Сибири после рабочего визита на Дальний Восток в начале сентября.

В начале сентября Владимир Путин объявил, что на несколько дней уйдет на самоизоляцию. Случилось это из-за того, что некоторые люди из его близкого окружения были инфицированы Covid-19. По этой причине ему пришлось отменить рабочий визит в Таджикистан.

В прошлом российский президент культивировал образ "мачо" - в иные годы его видели полуобнаженным верхом на лошади, на охоте и пилотирующим истребитель. На этот раз отдых главы России был более "приземленным".

Фотографии, опубликованные Кремлем, показывают, как Путин рыбачит, гуляет по лугам и разговаривает с министром обороны Сергеем Шойгу, который является его постоянным компаньоном в отпуске.

Галерея: Владимир Путин в отпуске в Сибири 


НАВЕРХ
Back