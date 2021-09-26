Вс, 26.09.2021
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Уга Думпис, инфектолог.

В Сакской волости в ДТП погибла женщина; ранее полиция просила помощи в ее поисках

ФОТО: Pixabay

В субботу, 26 сентября, в Сакской волости Южного Курземе в автокатастрофе погибла женщина, сообщили в Государственной полиции.

Как ранее сообщила полиция, женщина выехала из Вентспилса в Лиепаю в субботу утром, но не прибыла в пункт назначения. Она также не выходила на связь. Поэтому полиция в субботу начала поиск пропавшей женщины.

В воскресенье ее нашли мертвой в Южно-Курземском крае в Сакской волости. Женщина пострадала в автокатастрофе - машина съехала с дороги и перевернулась в труднодоступном месте.

Выясняются обстоятельства ДТП.


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