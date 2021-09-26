В Сакской волости в ДТП погибла женщина; ранее полиция просила помощи в ее поисках
В субботу, 26 сентября, в Сакской волости Южного Курземе в автокатастрофе погибла женщина, сообщили в Государственной полиции.
В субботу, 26 сентября, в Сакской волости Южного Курземе в автокатастрофе погибла женщина, сообщили в Государственной полиции.
Как ранее сообщила полиция, женщина выехала из Вентспилса в Лиепаю в субботу утром, но не прибыла в пункт назначения. Она также не выходила на связь. Поэтому полиция в субботу начала поиск пропавшей женщины.
В воскресенье ее нашли мертвой в Южно-Курземском крае в Сакской волости. Женщина пострадала в автокатастрофе - машина съехала с дороги и перевернулась в труднодоступном месте.
Выясняются обстоятельства ДТП.